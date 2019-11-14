Зброя, що вражає словом

14.11.2019 | Filed under: Новини

13 листопада в приміщенні центральної бібліотеки відбулась літературна вікторина «Зброя, що вражає словом». Бібліотекар читальної зали Віра Заяць розповіла присутнім, що книга – це велике диво, створене людиною. В минулому у неї було багато прообразів. Найперший з них – «Людина – книга». В ті далекі часи, коли люди не вміли ні писати, ні читати, свої закони і вірування вони зберігалися не на книжкових полицях,а в своїй пам’яті.

Запитання вікторини були пізнавальними та цікавими. Учасники вікторини довели, що вони люблять читати, знають сучасних авторів, цікавляться кращими новинками літератури.

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