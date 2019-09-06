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Дай Боже здоров’я! Такими словами розпочалася 5 вересня у Трускавецькій центральній міській бібліотеці зустріч з лікарем на тему «Здоров’я – мудрих гонорар». Це судження французького поета П’єра-Жана Беранже. Бо найбільша цінність сучасної людини – здоров’я. Проте є чимало людей, які самі шкодять своєму здоров’ю, вживаючи алкоголь, наркотики, палячи тютюн.

Гостем нашого заходу був лікар, краєзнавець, мандрівник і власне цікава людина пан Ігор Ліщинський. У ході спілкування в дружній атмосфері обговорено методи профілактики різноманітних хворобливих станів організму. Лікар проінформував слухачів з питань вибору сімейного лікаря, розказав про їхні зобов’язання перед пацієнтами. На запитання присутніх наш гість толерантно надавав відповіді і застереження вчасно звертатися до лікаря, щоб запобігти хворобам. Деякі присутні консультувалися з лікарем щодо свого діагнозу.

Одна приказка говорить «Хто про здоров’я дбає, тому Бог помагає». Тож бажаємо всім бути здоровими і життєрадісними!

Підготувала Ореста Касперська, провідний бібліотекар Трускавецької ЦБС

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