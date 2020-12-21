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У рамках проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» ми разом з фахівцями Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги продовжуємо розкривати для Вас найцікавіші питання, які стосуються сфери земельного законодавства. І, власне, зараз наша гостя Романа Голінчак – головний спеціаліст відділу «Сколівське бюро правової допомоги» цього місцевого центру розповість про землі оздоровчого призначення.

– Пані Романо, розкажіть будь ласка, які ж землі відносяться до земель оздоровчого призначення?

– До земель оздоровчого призначення належать землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей.

Лікувально-оздоровча місцевість – природна територія, що має мінеральні та термальні води, лікувальні грязі, озокерит, ропу лиманів та озер, кліматичні та інші природні умови, сприятливі для лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань.

Зауважу, що землями ж оздоровчого призначення на сьогодні все-таки прийнято вважати лише ті, які в установленому порядку оголошені курортами.

– Що ж таке курорт?

– Курорт – освоєна природна територія на землях оздоровчого призначення, що має природні лікувальні ресурси, необхідні для їх експлуатації будівлі та споруди з об’єктами інфраструктури, використовується з метою лікування, медичної реабілітації, профілактики захворювань та підлягає особливій охороні.

– Скажіть, будь ласка, чи що до земель оздоровчого призначення також відносяться і землі, зайняті водними об’єктами?

– Водні об’єкти, що мають природні лікувальні властивості, належать до категорії лікувальних, якщо їх включено до спеціального переліку.

Перелік водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних, із зазначенням запасів вод та їх лікувальних властивостей, а також інших сприятливих для лікування і профілактики умов, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері розвитку водного господарства.

– У якій власності можуть перебувати оздоровчого призначення?

– Цікаво, що землі оздоровчого призначення можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.

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Ми і надалі продовжимо серію наших консультацій у сфері земельних правовідносин.

Разом з тим, інформуємо, що для отримання безоплатної правової допомоги звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши: тел. 0971818351 (Трускавецьке бюро правової допомоги), 067 16 77 144 (Стрийський місцевий центр).

– надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/;

– надіславши листа на адресу електронної пошти: truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро);

– залишивши своє звернення у скриньці для звернень громадян. Бюро правової допомоги знаходиться за адресою: м. Трускавець, площа. Чорновола, 2.

Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid» https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

Марія Бойко

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