«Рада Старійшин» просить скликати позачергову сесію

Трускавецька міська громадська організація «Рада Старійшин» (голова Лев Грицак) у зв’язку з подіями щодо введення оплати за вхід до бювету №1 та ситуацією, яка склалася зі станом гідромінеральної бази курорту, звернулася до депутатів Трускавецької міської ради та міського голови Андрія Кульчинського з проханням скликати позачергову сесію. Про це інформує наше власне джерело. Звернення було надіслане і депутатам Львівської обласної ради від Трускавця Олексію Балицькому та Олександрові Чебаненку. Подаємо повний текст звернення.

«Міському голові Трускавця п. Андрію Кульчинському

Депутатам Трускавецької міської ради (поіменно, за списком)

Депутатам Львівської обласної ради від Трускавця

п. Олексію Балицькому та п. Олександру Чебаненку

Шановний голово, шановні депутати!

Рада Старійшин міста Трускавця просить вас скликати позачергову сесію Трускавецької міської ради, на якій розглянути питання «Про існуючий стан і перспективи розвитку гідромінеральної бази курорту».

Наше звернення до вас викликане через загрозу втрати найціннішого багатства нашого курорту – мінеральних джерел.

Рада Старійшин просить вас розглянути факти, викладені у Довідці, яка прикладається в додатку № 2 до цього звернення. У цій Довідці викладено детальний аналіз роботи ПрАТ «Трускавецькурорт» згідно виданої в 1999 р. ліцензії на видобуток мінеральних вод з родовищ «Нафтуся», «Юзя», «Липки», «Воротище» та «Помірки». Акціонерне товариство своїм безвідповідальним ставленням вивело з експлуатації та призвело до втрати для нашого міста двох родовищ – «Липки» та «Юзя».

ПрАТ «Трускавецькурорт» за 18 років своєї діяльності на курорті призвів до знищення найпотужнішого санаторно-курортного комплексу України, де функціонувало 8 санаторіїв, 4 поліклінічні заклади та десятки колективних підприємств із загальною чисельністю 5 тис. 700 працівників. За офіційною інформацією, станом на 2016 рік залишилося 885 працівників, а в 2017 р. ця кількість зменшилася ще вдвічі.

ПрАТ «Трускавецькурорт» всіма своїми діями за останні 18 років довів, яку мету переслідують його засновники, які зареєстровані в офшорних зонах на Кіпрі. Це до розпродаж тієї власності, яка ще залишилась, і знищення всієї гідромінеральної бази курорту.

Громада міста Трускавця в інтересах майбутніх поколінь цього допустити не має морального права.

На підставі вище викладеного пропонуємо вам розглянути на позачерговій сесії Трускавецької міської ради наступні питання:

1. Щодо відновлення роботи Комунального підприємства «Трускавецька міська гідрогеологічна режимна експлуатаційна станція» (згідно рішення Трускавецької міської ради №287 від 06.03.2008).

2. Розробка (з наступним затвердженням) міської комплексної «Програми гідрогеологічної дослідження і розвитку гідромінеральної бази курорту» (на виконання ст. 10 Кодексу України «Про надра»).

3. Про призначення відповідальних осіб Трускавецької міської ради по здійсненню контролю за використанням та охороною надр курорту (на виконання ст. 10 Кодексу України «Про надра»).

4. Внести зміни в Структуру виконавчих органів Трускавецької міської ради і ввести посаду ще одного заступника міського голови та створити відділ Трускавецької міської ради для забезпечення виконання рішень ТМР, програм і заходів, необхідних для збереження і розвитку гідромінеральної бази курорту.

5. При розгляді питання «Про затвердження бюджету на 2018 р.» передбачити кошти:

- на підготовку всіх необхідних документів, проектів, висновків і заключень для одержання спеціального дозволу на користування надрами для КП Трускавецька міська гідрогеологічна режимна експлуатаційна станція» у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 р.

- на виготовлення проекту гідрогеологічних досліджень родовищ мінеральних вод із спорудженням свердловин та надкаптажних споруд комунальної власності Трускавецької міської ради.

- на проектування і будівництво бювету мінеральних вод комунальної власності Трускавецької міської ради.

- на виготовлення проектів землеустрою І санітарної зони родовищ («Нафтуся», «Юзя», «Липки», «Воротище» та «Помірки») у відповідності до ст. 30 Закону України «Про курорти».

6 КП «Трускавецька міська гідрогеологічна режимна експлуатаційна станція» надати в постійне користування земельні ділянки родовищ мінеральних вод в межах І санітарної зони охорони мінеральних джерел.

7. Розглянути питання щодо статусу мінеральних вод і курорту в цілому – місцевого чи загальнодержавного значення.

За дорученням Президії

Голова МГО «Рада Старійшин» Лев Грицак»

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