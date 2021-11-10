10 листопада – Всесвітній день науки!

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/Афоризми до Всесвітнього Дня науки/

Велика наука жити щасливо у тому, щоб жити лише у теперішньому. Піфагор, давньогрецький філософ, математик та містик, творець школи піфагорійців (585 -495 до н.е.).

Мудрість – це найточніша з наук. Арістотель, давньогрецький філософ, учень Платона (384 – 321 до н.е).

Наука про зцілення душі є філософія. Марк Туллій Цицерон, давньоримський філософ і політик (106 – 43 до н.е.).

Найголовніше – це прищеплювати смак і любов до науки; інакше ми виховаємо просто ослів, навантажених книжковою премудрістю. Мішель де Монтень, французький письменник і філософ (1533 – 1592).

Наука – це організовані знання, мудрість – це організоване життя. Іммануїл Кант, німецький філософ, розвинув теорію пізнання (1724 – 1804).

Тільки мистецтво і наука підносять людей до божества. Людвіґ ван Бетховен, німецький композитор, розвинув симфонічну музику (1770 – 1827).

Політика – наука про можливе. Все, що лежить за межею можливого, — це жалюгідна література для вдів, які давно втратили надію вийти заміж. Отто фон Бісмарк, князь, політик, державний діяч, перший канцлер Німецької імперії (1815 – 1898).

Вся наука є не чим іншим, як удосконаленням повсякденного мислення. Альберт Ейнштейн, фізик-теоретик, один із засновників сучасної теоретичної фізики, лауреат Нобелівської премії (1879 – 1955).

Підготував Михайло Арошенко, науковий пенсіонер, автор серії книг “Енциклопедія капіталів”, розрахованої на сто років, м. Дніпро, Україна

На фото:

Дерево пізнання добра і зла. Наука життя у всьому. Земна куля: яблуко розбрату та радості Едему.

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