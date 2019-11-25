Акти на землю

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Продовжуємо консультації у сфері земельних правовідносин. Директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марія Николаїшин сьогодні знову наша гостя.

– Чи необхідно здійснювати громадянам заміну державного акта (документа старого зразка) на права власності на землю?

– Речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що виникли до 1 січня 2013 року, визнаються дійсними, якщо реєстрація таких прав була проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення. Відповідно й чинним є державний акт на право власності на землю. Це передбачено пунктом 10 статті 28-1 розділу VII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про Державний земельний кадастр” і визначено, що документи, якими було посвідчено право власності чи право постійного користування земельною ділянкою, видані до набуття чинності цим Законом, є дійсними. При цьому, Закон не вимагає обов’язкової «перереєстрації» права власності на земельну ділянку. Власник земельної ділянки, за бажанням, може внести відомості про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку на підставі відповідного державного акту до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

– Чи може бути проведена державна реєстрація права власності на земельну ділянку у разі втрати державного акта про право власності на землю?

– Так, державна реєстрація права власності на земельну ділянку може бути проведена у разі втрати чи пошкодження державного акта про право власності чи постійного користування земельною ділянкою за умови, що реєстрація цих прав була проведена до 01 січня 2013 року відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення.

Для проведення державної реєстрації державному реєстратору необхідно надати:

– паспорт;

– копію примірника втраченого, пошкодженого чи зіпсованого державного акта, свідоцтва про право власності на нерухоме майно;

– оголошення про втрату документа у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження або місцевої чи регіональної сфери розповсюдження за місцезнаходженням нерухомого майна, в якому повинні бути зазначені назва документа, його номер і дата видачі, на чиє ім’я виданий, яким органом (крім випадків пошкодження чи зіпсування документа);

– витяг з Державного земельного кадастру у разі відсутності кадастрового номера земельної ділянки в копіях документів.

Якщо копія Державного акта не збереглась, то необхідно звернутись до відділу Держгеокадастру (відділу земельних ресурсів) за місцем знаходження земельної ділянки для одержання його копії.

Якщо державний акт було зареєстровано відповідним органом, заявник звільняється від сплати адміністративного збору (пункт 1 частини восьмої статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

Консультація надана у рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО». Детальніше для отримання консультації Ви можете звернутися до бюро правової допомоги, які на Дрогобичині працюють з першого вересня 2016 року. Фахівці бюро працюють за адресою: м. Борислав, вул. Міцкевича, 64; м. Дрогобич, вул. Л. Українки, 70; м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Прийом громадян із 8.00 до 17.00. А Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О.Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8. 00 до 17.00.

Марія Бойко

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