Як оформити право власності на земельну ділянку?

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На це та інші питання відповідає Віра Андрейків, фахівець Сколівського бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

– Пані Віро, скажіть, будь ласка, чому саме на цю тему консультація?

– На практиці нам доводилося часто зустрічатися із такими випадками, коли особа, отримавши рішення місцевої ради щодо відведення земельної ділянки, вважала, що ця ділянка уже перебуває у її приватній власності. А через кілька років виявлялося, що уже є інший власник цієї земельної ділянки, який має усі документи, що засвідчують його право власності. Зважаючи на це, а також й тому, аби застерегти наших читачів від різних помилок, ми підготували цю консультацію.

– Що ж треба зробити, аби оформити право власності на земельну ділянку?

– Процедура оформлення права власності на земельну ділянку передбачає кілька етапів, який випливають один з одного.

Спочатку необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою про виділення земельної ділянки із зазначенням цільового призначення та орієнтованими розмірами . До заяви слід додати графічні матеріали на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки. Графічні матеріали можна видрукувати самостійно із сайту Публічна кадастрова карта України: https://map.land.gov.ua/kadastrova-karta.

Строк розгляду заяви становить 1 місяць.

Документ, який отримаєте – рішення органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

По-друге, потрібно звернутися до землевпорядної організації для розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Перелік таких організацій є на сайті Держгеокадастру в рубриці «Напрями діяльності», розділ «Сертифікація» (https://land.gov.ua/icat/sertyfikatsiia/). Зазначаю, що разом із пакетом необхідних документів для укладення угоди із землевпорядною організацією треба подати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Строк виконання:повинен бути таким як зазначено в укладеній угоді із землевпорядною організацією, але не може перевищувати 6 місяців.

Документ, який отримаєте – Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Наступний крок – погодження проекту землеустрою земельної ділянки з територіальним органом Держгеокадастру в районі. Для цього потрібно подати оригінал проекту землеустрою та копію проекту землеустрою.

Строк виконання 10 робочих днів.

Документ, який отримаєте – висновок про погодження проекту землеустрою.

Четвертий етап – реєстрація земельної ділянки. Для цього потрібно звернутися до Державного кадастрового реєстратора із заявою про державну реєстрацію земельної ділянки (за відповідною формою), надавши також йоригінал документації із землеустрою.

Строк виконання – 14 календарних днів.

Документ, який отримаєте – Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Далі проект землеустрою повинен бути затверджений. Такими повноваженнями, зокрема, наділені органи місцевого самоврядування (міські, сільські, селищні, районні ради) обласні державні адміністрації, головне управління Держгеокадастру у відповідній області. До переліку документів, якінеобхідно подати для затвердження проекту землеустрою, зокрема, входять:погоджений проект землеустрою, позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації.

Строк виконання – 14 календарних днів

Документ, який отримаєте – рішення про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки у власність.

І останній етап – реєстрація права власності на земельну ділянку. Для цього слід звернутися у центр (відділ) з питань надання адміністративних послуг, який діє при ОТГ або при районній державній адміністрації, та заповнити заяву встановленої форми, маючи із собою:

– документ, що посвідчує особу;

– засвідчену копію рішення про безоплатну передачу земельної ділянки;

витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

– документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно – в розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, (станом 01.01.2020 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2102,00 грн.), отже сума до оплати 210 грн. 00 коп. Звертаю увагу, що уже у липні цього року прожитковий мінімум буде збільшений. Звертаю увагу, що послугу реєстрації права власності на земельну ділянку також надає нотаріус.

Строк розгляду: до 5 робочих днів.

Документ, який отримаєте – інформаційна довідка Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

– І на завершення, пані Віро, скажіть, будь ласка, де прописаний цей алгоритм оформлення права власності на земельну ділянку?

– Земельні відносини врегульовані, зокрема, такими нормативно-правовими актами:

– Земельний кодекс України;

– Закон України “Про землеустрій”;

– Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухомемайно та їх обтяжень»;

– Закон України “Про Державний земельний кадастр”;

– Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру”;

– Постанова Кабінет Міністрів України від 04 березня 2004 року № 266″Про затвердження Типового договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки”.

Тому відповідь на Ваше питання ми з Вами шукали у цих нормативно-правових актах.

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Ми і надалі продовжимо наші консультації у сфері земельного законодавства. А наразі нагадуємо, що консультація надана у рамках Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України».

Разом з тим, інформуємо, що для отримання: правової інформації; консультацій і роз’яснень з правових питань; послуги зі складення заяви, скарги та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши: тел. 067 16 77 144 Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, тел. 0971818351 Трускавецьке бюро правової допомоги,

– надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

– надіславши листа на одну з адрес електронної пошти: е-mail: stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр), truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро),

– залишити своє звернення у скриньці для звернень громадян.

Дистанційний пункт консультування бюро правової допомоги знаходиться за адресою: м. Трускавець, площа Чорновола, 2.

Ви можете також скористатися:

– довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid» https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

– зателефонувавши на гарячу лінію: 0800 21 31 03.

Марія Бойко

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