Австрійська компанія «Grawe» відкрила своє представництво у Трускавці

06.05.2021 | Filed under: Публікації

Сьогодні, 6 травня, у Трускавці відбулося урочисте відкриття офісу представництва австрійської страхової компанії «Grawe».

Чин освячення здійснив вікарій храму святого пророка Іллі (УГКЦ) у Трускавці о. Василь Нестер. У своєму вітальному слові отець Василь побажав успіхів, у тому числі фінансових як працівникам установи, так і всім, хто користуватиметься послугами компанії «Grawe».

Під час церемонії відкриття виступили господар – керівник офісу, фінансовий консультант Олег Дикало, а також гості, зокрема Руслан Чорний з Тернополя, котрий представляє австрійську компанію «Grawe» в Україні вже близько півтора десятка років.

Участь у відкритті офісу австрійської страхової компанії «Grawe» взяли і представники влади Трускавецької територіальної громади, а саме заступник міського голови Трускавця Мирон Флюнт, депутати Трускавецької міської ради Андрій Степаненко, Андрій Остапчук, Мар`яна Губицька, а також Наталія Сов`як (член виконкому). На урочистість прибули трускавчани та гості з сусідніх міст.

Компанія «Grawe» справно функціонує на австрійському ринку страхування вже майже двісті років (з 1828 р.). В Україні «Grawe» працює з 1998-го, тобто вже 23 роки. За цей час чимало клієнтів скористалося послугами компанії в різних сферах (страхування життя, страхування транспортних засобів, накопичувальні програми, пенсійні опціони, туристичне страхування, страхування від нещасних випадків та інше). Детальніше про діяльність компанії «Grawe» можна довідатися на її офіційному сайті www.grawe.ua

Тож відтепер і трускавчани мають можливість укласти договір з цією компанію та забезпечити собі безбідну старість, спокій та накопичення коштів у формі пасивного доходу. Компанія, створена за наказом найяснішого цісаря Австрії майже двісті років тому, подбає про це.

Офіс компанії «Grawe» у Трускавці та брокерської компанії «EuroLife» знаходиться за адресою вулиці Річки, 26-А (між кафе «Престиж» та магазином одягу і взуття «Andi»). Телефон для довідок: 067-369-64-41 (п. Олег). Тож заходьте, телефонуйте і багатійте!

Вл. інф.

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