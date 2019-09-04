«Батьківщина» підтримала реформування дорадчих та консультативних органів парламенту

04.09.2019 | Filed under: Акценти

Фракція ВО «Батьківщина» підтримала проект Закону про внесення зміни до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України).

«Наша фракція підтримує спробу Президента України привести у відповідність до Законодавства усі дорадчі та консультативні органи, які діють при Верховній Раді України»,  – зазначив народний депутат від ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк.

Політик наголосив, що важливо, аби до розгляду цього Законопроекту, після оцінки Конституційного суду, побачили чіткий перелік дорадчих та консультативних органів.

«Необхідно, щоб дотримувалася штатна дисципліна і все українське суспільство побачило хто і на яких умовах працюватиме у цих органах – чи це будуть  народні депутати, громадські активісти і, звісно, який бюджет передбачений», – підсумував Михайло Цимбалюк.

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