Михайло Цимбалюк: «Відповідальність нової влади прийде швидше, аніж очікують»

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Роботу Верховної Ради України потрібно реформувати, але наразі не таким сценарієм, який пропонує новообрана більшість.

Про це в ефірі одного з всеукраїнських телеканалів розповів голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк.

Політик нагадав, що вперше в новітній українській історії одна політична сила має абсолютну більшість.

«Це ризик для суспільства і для владної більшості, якщо вони одноосібно сформують владу, забравши собі усі комітети. А відповідальність наступить швидше, аніж хтось очікує. Бо експериментувати на українській нації часу вже немає. Керівництво держави, написання законів та їхнє виконання – це справа професіоналів, а не дилетантів. Тому зараз маємо багато небезпек, які необхідно мінімізувати», – підсумував Михайло Цимбалюк.

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