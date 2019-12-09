Безпеку важливих об’єктів посилять

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Минулого тижня у Львівській ОДА відбулася нарада щодо посилення контролю за станом безпеки на стратегічно важливих об`єктах Львівської області. Про це 9 грудня на щотижневій апаратній нараді в Трускавецькій міській раді поінформував начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи ТМР Юрій Солян. Нарада пройшла на виконання доручення Міністерства розвитку громад та територій України. Основними напрямками планованої роботи є співпраця органів державної влади та місцевого самоврядування з представниками відділень Національної поліції України та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Буде посилено охорону об’єктів життєзабезпечення населення.

У Трускавці особливу увагу приділять посиленню охороні об’єктів з масовим перебуванням громадян, зазначив Юрій Солян. Представники ДСНС додатково проведуть обстеження стану протипожежної та техногенної безпеки на таких об’єктах. Присутній на нараді представник ДСНС доповів, що згідно розпорядження Президента України додатково перевірять школи та інші освітні заклади міста.

Під час обговорення теми протипожежної безпеки міський голова Андрій Кульчинський звернув увагу на факти заземлення на газових мережах і навів за приклад будинок 32 на вул. Мазепи та пробої в газовій мережі на вул. Лисенка. Також міський голова акцентував увагу на тому, що деякі здані в експлуатацію будинки досі не оформлені в МБТІ, і така ситуація тягнеться роками. А до цих будинків під`єднані електрика та газ, тож питання безпеки є актуальними і для них. «В разі виникнення якихось надзвичайних ситуацій потрібно знати хто є відповідальний за такі об’єкти», – зазначив Андрій Кульчинський.

Заходи з посилення безпеки робляться для того, щоб уникнути трагічних випадків типу того, який стався минулого тижня в м. Одеса у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де пожежа забрала життя людей.

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