Бюро правової допомоги відзначили три роки діяльності

18.09.2019 | Filed under: Новини

Вже три роки в Україні за підтримки Міністерства юстиції України реалізовується проект з надання безоплатної правової допомоги вразливим верствам населення. В нашому регіоні займається цим видом діяльності Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та його відділи – бюро в містах Дрогобичі, Бориславі, Трускавці, Ходорові, Жидачеві, Миколаєві, Скольому. На круглому столі, який пройшов 17 вересня в Дрогобицькій міській центральній бібліотеці імені В`ячеслава Чорновола, виступили як представники центру та бюро, так і їхні партнери з органів місцевого самоврядування (служби у справах дітей, центри соціальних служб тощо), Дрогобицького державного педагогічного університету, журналісти. Подякував за плідну співпрацю і присутній на заході заступник голови Дрогобицької РДА Володимир Ханас.

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