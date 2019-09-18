Бюро правової допомоги відзначили три роки діяльності

0 SHARES Share Tweet

Вже три роки в Україні за підтримки Міністерства юстиції України реалізовується проект з надання безоплатної правової допомоги вразливим верствам населення. В нашому регіоні займається цим видом діяльності Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та його відділи – бюро в містах Дрогобичі, Бориславі, Трускавці, Ходорові, Жидачеві, Миколаєві, Скольому. На круглому столі, який пройшов 17 вересня в Дрогобицькій міській центральній бібліотеці імені В`ячеслава Чорновола, виступили як представники центру та бюро, так і їхні партнери з органів місцевого самоврядування (служби у справах дітей, центри соціальних служб тощо), Дрогобицького державного педагогічного університету, журналісти. Подякував за плідну співпрацю і присутній на заході заступник голови Дрогобицької РДА Володимир Ханас.

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)