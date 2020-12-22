Бронза для баскетболістів з Трускавця

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На Львівщині завершилась серія дитячих турнірів з баскетболу «Відкритої Шкільної баскетбольної ліги міста Львова». Змагання проводились серед юнаків 2005-2006 р.н. сезону 2019/2020 рр. у два етапи з жовтня 2019 року.

Команду м. Трускавця представляли вихованці відділення баскетболу ДЮСК «Спортовець» (тренер Олександр Мацькович), які вибороли третє місце з 10 команд, уступивши першість школярам зі Львова («Олімпік» СЗШ №1) та Дрогобича (ДЮСШ ім. І. Боберського).

Організатор змагань – Львівська міська федерація баскетболу – 18 грудня 2020 р. у м. Львові провела урочисте нагородження призерів «Відкритої Шкільної баскетбольної ліги міста Львова».

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