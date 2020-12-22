Перші кроки у спорті зі святим Миколаєм

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З метою популяризації занять спортом серед учнів м. Трускавця та підвищення спортивної майстерності вихованців Трускавецького дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» з 14 по 18 грудня 2020 року у спортивно-оздоровчому комплексі закладу проводились змагання «Перший старт» до Дня Св. Миколая Чудотворця.

У спортивних змаганнях взяли участь 130 вихованців клубу, які успішно освоїли програмний матеріал першого року навчання з плавання, боксу, вільної боротьби, волейболу, баскетболу, тенісу та бадмінтону.

Переможцями та призерами змагань в особистому заліку стали:

– з вільної боротьби – Кіналь Тарас, Дмитришак Матвій, Хайнацький Янек;

– з бадмінтону – Пилипів Андрій, Кічун Олександр, Кирчей Станіслав;

– з плавання – Наконечний Олексій, Луців Павло, Войтко Назар, Кухар Анастасія, Леонова Марія, Комуняк Вікторія;

– з тенісу – Допілко Захар, Допілко Макар, Попадинець Влад;

– з боксу – Наконечний Олексій, Удовік Арсен, Демус Константин.

Всі учасники першості ДЮСК «Спортовець» були нагороджені грамотами за успішне виконання програмних вимог та отримали солодкі подарунки від Святого Миколая Чудотворця.

Дякуємо спонсорам, що долучились до проведення змагань.

Змагання проводились з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 р. № 1100 без глядачів, за умови дотримання учасниками відповідних заходів санітарних і протиепідемічних заходів щодо запобігання гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема проведення масових спортивних заходів за участю не більш як 20 осіб.

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