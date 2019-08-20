Через фінансові труднощі трускавецька футбольна команда припинила грати в Першій лізі області

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Через фінансові труднощі юнацька і доросла команди трускавецького футбольного клубу «Вікторія» офіційно відмовилися продовжувати боротьбу в цьогорічній Першій лізі Львівщини. Про це на своїй офіційній сторінці повідомляє Федерація футболу Львівської області.

Про таке рішення керівництво футбольного клубу «Вікторія» (м. Трускавець) повідомило Федерацію футболу Львівської області відповідним листом. «Вікторія» зіграла всі матчі першої половини обласної першості, тому, відповідно до Регламенту, у другому колі змагань їй зараховуються технічні поразки (+:–), а суперникам трускавецького колективу – технічні перемоги.

Чому у ФК «Вікторія» виникли фінансові труднощі наразі невідомо. В бюджеті Трускавця на 2019 р. були закладені кошти на підтримку саме цієї футбольної команди.

Нагадаємо, що в першій половині 2019 р. відбулося ряд кадрових рокіровок у керівному та тренерському складі клубу. Один із засновників ФК «Вікторія» Роман Матис став співзасновником нової команди «КМС», а тренера Володимира Пуровця замінив Олег Тимчишин. Президентом ФК «Вікторія» залишається підприємець Олег Дикало.

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