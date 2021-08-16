Чому виникли проблеми з інсуліном та доки це триватиме?

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У Трускавці, як і загалом у Львівській області та на всій території України, періодично виникають проблеми з забезпеченням інсуліном хворих на цукровий діабет. Проблема стосується не наявності інсуліну, а тільки оплати його для хворих, тобто фінансування відповідних програм. Цю проблему періодично піднімають у своїх виступах на пленарних засіданнях сесій депутати Трускавецької міської ради.

Ця публікація має на меті пояснити хто ж насправді винен у тій патовій ситуації, яка склалася з фінансуванням програм забезпечення інсуліном хворих, та коли вдасться її розв’язати.

Як неодноразово наголошується на нарадах у КНП «Трускавецька міська лікарня» та в Трускавецькій міській раді, держава, яка взяла на себе зобов’язання фінансувати відповідні програми, коштів на це не виділяє. В міському бюджеті коштів на подібні виплати, які обраховуються мільйонами гривень, не передбачено. Одноразові транші, які періодично виділяються органом місцевого самоврядування (Трускавець, Борислав, Дрогобич чи інші міста), проблему не вирішують. Листи та звернення, які скеровуються адміністрацією лікарні чи органом місцевого самоврядування до департаменту охорони здоров`я Львівської ОДА чи в НСЗУ, бажаного ефекту не дають. Кошти не виділяються, відповідно аптеки інсулін хворим не видають, а люди у всіх бідах звинувачують місцеву владу. Насправді ж жодної вини місцевої влади немає, адже фінансувати загальнодержавні програми – не її компетенція, а компетенція Уряду.

Адміністрування Національною Службою Охорони Здоров`я України реімбурсації інсулінів розпочнеться з 1 жовтня 2021 року. Тоді проблема мала б бути вирішена раз і назавжди. До того часу, на жаль, а це ще півтора місяця, сподіватися на розв’язання питання не доводиться.

Зараз програма забезпечення інсулінами фінансується за субвенцією. Обсягів субвенції з центрального бюджету недостатньо для забезпечення щоденної потреби пацієнтів препаратами інсуліну. В результаті місцеві бюджети змушені дофінансовувати програму. Додаткових джерел фінансування для цієї програми на місця не передано, а відповідно звідки взяти кошти?

Така необдумана державна (а насправді зовсім не державницька) політика верхів призводить до того, що пацієнти не отримують потрібні їм препарати в повному обсязі та постійно. Інколи люди не отримують ліки по кілька місяців. Цю ситуацію потрібно змінювати.

Уряд прийняв рішення, що з 1 липня програму забезпечення інсулінами адмініструватиме Національна служба здоров’я. Завдання – забезпечити доступ пацієнта до безоплатних препаратів інсуліну. На 6 міс. 2021 року (з липня по грудень) на програму було передбачено 1,09 млрд. грн. Цього достатньо, аби забезпечити всіх пацієнтів інсуліном безоплатно, за умови запровадження певних чітких правил.

Але що Ви думаєте? Реалізацію цього рішення Уряду перенесено з 1 липня на 1 жовтня, а фінансування зменшено майже на половину – з 1,09 млрд. грн. до 660 млн. грн. Таким чином до 1 жовтня 2021 року хворі на цукровий діабет знову залишаються без ліків.

З початком адміністрування цієї програми НСЗУ посилить контроль за випискою препаратів інсуліну відповідно до категоризації через застосування електронних інструментів. Тобто діятиме електронний рецепт – такий, який зараз працює в програмі “Доступні ліки”. Схема роботи буде наступною: лікар-ендокринолог складає план лікування і призначає певний препарат інсуліну. Потім виписати електронний рецепт відповідно до визначеного ендокринологом плану лікування зможе сімейний лікар. Це підвищить комфорт для пацієнта та сприятиме кращому доступу до потрібних лікарських засобів. Кожен пацієнт буде верифікований через електронну систему охорони здоров’я. Чіткі правила та достовірні електронні дані дозволять бачити реальну картину споживання препаратів інсуліну, правильно розраховувати потребу в фінансуванні та розвивати програму реімбурсації інсулінів, розширюючи доступ до препаратів різних категорій пацієнтів.

Ще одна проблема у питанні фінансування програм по інсуліну пов’язана з тим, що внаслідок децентралізації часто незрозуміло, в чиє підпорядкування перейшли лікарні, хто має фінансувати їх, куди потрапила субвенція, яка раніше йшла на район.

Так, у випадку Дрогобицького району, до складу якого входить 5 територіальних громад, в тому числі Трускавецька, субвенція, яка раніше йшла на район, тобто на села, тепер йде виключно на Дрогобицьку МТГ. Тому там ситуація дещо краща, але не набагато. Бо в цілому проблема залишається невирішеною. Як мінімум – до 1 жовтня.

Насамкінець варто додати, що хворі на цукровий діабет, які розбираються в чому справа і хто насправді винен у цій патовій ситуації, очікують від НСЗУ прозорості, зрозумілості й стабільності в забезпеченні інсулінами.

Часто наші мешканці скаржаться на гарячу лінію про відсутність інсуліну і по необізнаності звинувачують міську владу, через це їхня скарга попадає не до справжнього винуватця – уряду, а до органу місцевого самоврядування, який ні в чому винен. Якби всі скаржники почали правильно скеровувати скарги до Кабінету Міністрів України, то, ймовірно, справа би зрушилась з місця.

Дзвінки на урядову «гарячу лінію» 1545 з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл для заявників безкоштовні.

Вл. кор.

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