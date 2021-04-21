Чи можливо поділити земельну ділянку?

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Громадяни, реалізовуючи свої задуми та бажаючи досягти якоїсь відповідної мети, деколи мають намір поділити земельну ділянку, що є у їхній приватній власності. Тоді й виникає у них ряд важливих запитань, які стосуються процедури поділу земельної ділянки на частки. Відповіді на ці питання сьогодні ми шукатимемо спільно з Ольгою Жилою –фахівчинею Миколаївського бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

– Пані Ольго, скажіть, будь ласка, чи є передбачені умови, за яких може відбуватися поділ земельної ділянки на частки?

– Так, існує кілька випадків та умов, за яких можливий поділ земельних ділянок на частки. Вони є такими:

– бажання власника земельної ділянки;

– після поділу не буде порушено межі ділянки;

– при відчуженні однієї або декількох частин земельної ділянки;

– розподіл землі в натурі у разі поділу між пайовими співвласниками ділянки;

– після поділу кожна з новостворених частин земельної ділянки стане індивідуальною ділянкою.

– Куди потрібно звернутися для того, аби здійснити поділ земельної ділянки?

– Процедура поділу земельної ділянки складається із кількох етапів.

Власникові земельної ділянки необхідно у нотаріуса засвідчити заяву встановленого зразка про згоду на поділ ділянки на частини. Звертаю увагу, якщо власників земельної ділянки декілька (земельна ділянка перебуває у спільній частковій власності між співвласниками), то в такому випадку укладається нотаріальний договір на поділ земельної ділянки між співвласниками. Далі слід звернутися до землевпорядної організації для розробки технічної документації, надавши такі документи:

– нотаріально засвідчену заяву на поділ земельної ділянки;

– засвідчену нотаріально копію правовстановлюючого документу на земельну ділянку. Це може бути, зокрема, державний акт на право власності на земельну ділянку, договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво на право власності на земельну ділянку;

– копії ідентифікаційних даних власника (паспорт, ідентифікаційний номер).

За умови надання цих документів землевпорядна організація укладає договір із власником земельної ділянки. І тоді уже проводить відповідні роботи з розробки технічної документації поділу земельної ділянки.

Зазначаю, що у випадку, якщо ділянка ділиться особливим чином, а не окремими рівними частинами, або на земельній ділянці є забудова, то в цьому випадку необхідна також кадастрова зйомка земельної ділянки.

Далі треба звернутися до територіального відділення Держгеокадастру для реєстрації новоутворених в результаті поділу земельних ділянок в Державному земельному кадастрі України. Наголошую, що після такої реєстрації кожній земельній ділянці, яка утворилася в результаті поділу, буде присвоєно кадастровий номер. Він буде зазначений у відповідному витягу з кадастру. Останній етап – після отримання витягів з кадастру на земельні ділянки, які утворилися внаслідок поділу земельної ділянки, необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг, який, як правило, знаходиться у приміщенні місцевої ради, чи до нотаріуса задля реєстрації права власності на кожну новоутворену в результаті поділу земельну ділянку. Ось такі етапи треба пройти власникові земельної ділянки з метою поділу її на частини.

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Ми продовжимо співпрацю зі Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, надаючи консультації у сфері земельного законодавства. А наразі нагадуємо, що консультація надана у рамках проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство».

Разом з тим, інформуємо, що для отримання безоплатної правової допомоги звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши: тел. 067 16 77 144 (Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги), тел. 0971818351 (Трускавецьке бюро правової допомоги), на гарячу лінію: 0800 21 31 03

– надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

– надіславши листа на одну з адрес електронної пошти: е-mail: stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр), truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро)

– завітавши до бюро правової допомоги, яке знаходиться за адресою: м. Трускавець, площа. Чорновола, 2.

Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid»: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

Марія Бойко

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