Як отримати витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

0 SHARES Share Tweet

Громадяни у процесі своєї життєдіяльності часто мають потребу у проведенні грошової нормативної оцінки земельної ділянки. Як це зробити, куди звертатися – з цього приводу є багато звернень від читачів. Сьогодні на ці та інші питання відповідає Галина Ляхович – головний спеціаліст Бориславського бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

– Що таке нормативна грошова оцінка землі?

– У статті першій Закону України «Про оцінку земель» вказано, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок –це капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами. Такий дохід від земельної ділянки визначається відповідно до офіційно затверджених нормативів та формул.

– Для чого потрібно здійснювати нормативну грошову оцінку земельних ділянок?

– Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру:

– земельного податку;

– орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;

– державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок;

– втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва

– розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель;

– відчуження земельних ділянок площею понад 50 гектарів, що належать до державної або комунальної власності, для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд.

– проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення (у разі якщо попередня нормативна грошова оцінка земельних ділянок у цьому масиві не проводилася протягом 5 років до дня прийняття уповноваженим органом рішення про проведення такої інвентаризації).

Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель.

– Яким чином можна отримати такий витяг?

– Витяг про нормативну грошову оцінку можна отримати, звернувшись до центру з надання адміністративних послуг, а також можна замовити в електронному вигляді онлайн.

За цю послугу адміністративний збір не справляється.

Строк надання послуги – не більше трьох робочих днів з дати надходження відповідної заяви.

Для отримання Витягу про нормативну грошову оцінку онлайн, Вам потрібно подати запит на отримання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку через портал електронних сервісів Держгеокадастру за посиланням. https://e.land.gov.ua/services , попередньо зареєструвавшись та авторизувавшись в електронному кабінеті за допомогою електронної пошти, електронного цифрового підпису або платіжної картки банку (BankID) – електронний кабінет.

Ви можете прослідкувати за виконання Вашого запиту в розділі “Історія замовлених витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку”, переглянувши статус запиту. Там може бути зазначено: «знаходиться в обробці» або «вже опрацьовано державним кадастровим реєстратором».

Звертаю увагу, шановні читачі, що 31 березня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”,який набере чинності 01.07.2021 року.

Зокрема, Законом передбачено, що:

– мінімальна ціна на землю сільськогосподарського призначення до 2030 року не може бути меншою за її нормативну грошову оцінку.

– громадяни України, яким належить право постійного користування, право довічного успадкованого володіння земельними ділянками державної і комунальної власності, призначеними для ведення селянського (фермерського) господарства, а також орендарі земельних ділянок, які набули право оренди землі шляхом переоформлення права постійного користування щодо зазначених земельних ділянок до 2010 року, мають право на викуп таких земельних ділянок у власність з розстрочкою платежу до десяти років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок, без проведення земельних торгів.

***

Сподіваємося, що викладена інформація щодо отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки буде корисною для власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення або ж потенційних покупців таких земель.

Ми і надалі продовжимо серію наших консультацій у сфері земельних правовідносин. Консультація надана у рамках проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство».

Разом з тим, інформуємо, що для отримання безоплатної правової допомоги звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши: тел. 067 16 77 144 (Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги), тел. 0971818351 (Трускавецьке бюро правової допомоги), на гарячу лінію: 0800 21 31 03

– надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

– надіславши листа на одну з адрес електронної пошти: е-mail: stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр), truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро)

– завітавши до бюро правової допомоги, яке знаходиться за адресою: м. Трускавець, площа. Чорновола, 2.

– Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid»: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

Марія Бойко

(Переглядів 1 , 2 переглядів сьогодні)