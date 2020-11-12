Як можуть використовуватися нерозподілені та невитребувані земельні ділянки і земельні частки (паї)?

0 SHARES Share Tweet

На це питання відповідає наш гість Руслан Фурдзин – головний спеціаліст відділу «Бориславське бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

– Пане Руслане, пропоную поетапно давати відповідь на це питання. Спочатку скажіть нам, що таке нерозподілена земельна ділянка?

– Статтею 13 Закону України Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) визначено, що нерозподіленою земельною ділянкою є земельна ділянка, яка відповідно до проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) увійшла до площі земель, що підлягають розподілу, але відповідно до протоколу про розподіл земельних ділянок не була виділена власнику земельної частки (паю).

– А що таке невитребувана земельна частка (пай)?

– Невитребуваною є земельна частка (пай), на яку не отримано документа, що посвідчує право на неї, або земельна частка (пай), право на яку посвідчено відповідно до законодавства, але яка не була виділена в натурі (на місцевості).

– Чи можуть нерозподілені земельні ділянки, невитребувані частки (паї) передаватися в оренду?

– На підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради нерозподілені земельні ділянки, невитребувані частки (паї) після формування їх у земельні ділянки можуть передаватися в оренду для використання за цільовим призначенням на строк до дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку. Про це зазначається у договорі оренди земельної ділянки. Тим часом власникам земельних часток (паїв) чи їх спадкоємці, які не взяли участі у розподілі земельних ділянок, скеровується повідомлення про результати проведеного розподілу земельних ділянок. Таке повідомлення надається обов’язково у письмовій формі цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. А за умови, коли відоме місцезнаходження власників чи їх спадкоємців, тоді можливе також вручення відповідного повідомлення особисто.

– А за якої умови може бути припинений договір оренди?

– Зазначу, що з моменту державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку договір оренди припиняється, а державна реєстрація припинення права оренди проводиться одночасно з державною реєстрацією права власності. У разі колицей договір оренди невитребуваної (нерозподіленої) земельної ділянки, закінчився у зв’язку з набуттям права власності на неї до збирання врожаю, посіяного орендарем на земельній ділянці, орендар має право на збирання такого врожаю. Важливо й те, що власник земельної ділянки має право на відшкодування збитків, пов’язаних із тимчасовим зайняттям земельної ділянки колишнім орендарем. у розмірі пропорційно до орендної плати з дня припинення договору до дня збирання врожаю.

– Чи встановлено граничний термін оформлення права власності на земельну ділянку власником невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємцем?

– Так, звичайно. Законом встановлено такий термін – до 1 січня 2025 року. У разі якщо до цього часу власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

– Що ж тоді відбувається із цією земельною ділянкою?

– Така невитребувана земельна частка (пай) після формування її у земельну ділянку за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради (у разі необхідності формування) за заявою відповідної ради на підставі рішення суду передається у комунальну власність територіальної громади, на території якої вона розташована, у порядку визнання майна безхазяйним.

Відповідно до ч. 2 ст. 335 Цивільного кодексу України безхазяйні нерухомі речі беруться на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені. Про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік робиться оголошення у друкованих засобах масової інформації.

Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі вона за заявою органу, уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути передана за рішенням суду у комунальну власність. Розгляд заяви органу місцевого самоврядування про визнання земельної ділянки безхазяйною здійснюється в порядку окремого провадження згідно з вимогами ст. ст. 329 – 333 Цивільного процесуального кодексу України.

Звертаю увагу, що протягом семи років з дня державної реєстрації права комунальної власності на земельну ділянку, сформовану з невитребуваної земельної частки (паю), забороняється передача її у приватну власність (крім передачі її власнику невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємцям).

– А чи може бути надано додатковий строк для оформлення права власності на таку земельну ділянку?

– Так, за позовом власнику невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємцю у разі пропуску строку для оформлення права власності на земельну ділянку з поважної причини суд може визначити додатковий строк, достатній для такого оформлення. У разі відсутності земель сільськогосподарських угідь колективної власності така земельна частка (пай) може бути виділена в натурі (на місцевості) за рахунок земель запасу комунальної власності відповідної територіальної громади (за наявності таких земель).

***

Ми і надалі продовжимо наші консультації у сфері земельного законодавства. А наразі нагадуємо, що консультація надана у рамках Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство».

Разом з тим, інформуємо, що для отриманнябезоплатної правової допомоги звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши: тел. 067 16 77 144 (Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги), тел. 0971818351 (Трускавецьке бюро правової допомоги), на гарячу лінію: 0800 21 31 03

– надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

– надіславши листа на одну з адрес електронної пошти: е-mail: stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр), truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро)

– залишити своє звернення у скриньці для звернень громадян.

Дистанційний пункт консультування бюро правової допомоги знаходиться за адресою: м. Трускавець, площа Чорновола, 2.

Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid»: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

Марія Бойко

(Переглядів 1 , 36 переглядів сьогодні)