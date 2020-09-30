Допоможімо Софійці Гриник!

30.09.2020 | Filed under: Публікації

Страшне горе увірвалося цього місяця у сім`ю Олега та Світлани Гриник, які мешкають у Трускавці. Їхній 13-річній донечці Софійці поставили діагноз «остеосаркома», тобто рак. Це злоякісне новоутворення довгих кісток нижньої кінцівки.

Пухлина у лівій нозі вже встигла зачепити кістку. Дівчинку чекають важкі процеси хіміотерапії, видалення пошкодженої кістки, безліч наркозів та операцій. Софійці встановлюють центральний катетер, через котрий відбуватиметься вливання хіміотерапії.

Родині Гриник потрібно зібрати 50 тис. дол. США, щоб оплатити завдаток за лікування в клініці в Ізраїлі. Сім`я довіряється Богові у всьому і надіється на добрих людей, котрі прийдуть на допомогу.

«У нас є ви. Ми потребуємо вас. Просимо підтримати Софійку і благаємо про молитви. З Богом все подолаємо», – вірить у людську доброту та жертовність мама Софійки Світлана.

Реквізити для фінансової допомоги

ПриватБанк, UAH

5168 7422 3904 6141

Гриник Світлана Юріївна

ПриватБанк, USD

4149 6293 0005 0093

HRYNYK SVITLANA

Ощадбанк, UAH

4790 7299 1124 2899

Гриник Світлана Юріївна

Western Union: Ukraine, Truskavets, HRYNYK SVITLANA

(Переглядів 1 , 14 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо юних футболістів
    31.01.2020 | 13:57

    Футбольна школа «КМС» (м. Трускавець) проводить відбір хлопців 2009-2010 р.н. в секцію футболу. Контактний телефон:  096-064-71-97 (тренер Володимир Смола). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеОголошується набір дітей для занять футболом (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Футбольна школа «КМС» поповнилася 12 юними футболістами (0)Трускавчан запрошують на Майдан Незалежності на перегляди футбольних матчів (0)

  • Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку
    28.01.2020 | 16:00

    Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку підприємців. Конт. тел. 067-67-27-641. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо спільно відзначити День Соборності України (0)Шукаю роботу з прибирання приватних будинків (0)В музеї міста-курорту відкриють виставку про кримськотатарську спадщину (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви