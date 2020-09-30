Допоможімо Софійці Гриник!

0 SHARES Share Tweet

Страшне горе увірвалося цього місяця у сім`ю Олега та Світлани Гриник, які мешкають у Трускавці. Їхній 13-річній донечці Софійці поставили діагноз «остеосаркома», тобто рак. Це злоякісне новоутворення довгих кісток нижньої кінцівки.

Пухлина у лівій нозі вже встигла зачепити кістку. Дівчинку чекають важкі процеси хіміотерапії, видалення пошкодженої кістки, безліч наркозів та операцій. Софійці встановлюють центральний катетер, через котрий відбуватиметься вливання хіміотерапії.

Родині Гриник потрібно зібрати 50 тис. дол. США, щоб оплатити завдаток за лікування в клініці в Ізраїлі. Сім`я довіряється Богові у всьому і надіється на добрих людей, котрі прийдуть на допомогу.

«У нас є ви. Ми потребуємо вас. Просимо підтримати Софійку і благаємо про молитви. З Богом все подолаємо», – вірить у людську доброту та жертовність мама Софійки Світлана.

Реквізити для фінансової допомоги

ПриватБанк, UAH

5168 7422 3904 6141

Гриник Світлана Юріївна

ПриватБанк, USD

4149 6293 0005 0093

HRYNYK SVITLANA

Ощадбанк, UAH

4790 7299 1124 2899

Гриник Світлана Юріївна

Western Union: Ukraine, Truskavets, HRYNYK SVITLANA

(Переглядів 1 , 14 переглядів сьогодні)