Допомагаємо Софійці Гриник разом!

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Ввечері, 28 жовтня, на центральній площі міста Трускавця відбувся благодійний концерт за участю духового оркестру з м. Борислава. Ініціатором заходу є релігійна громада Першої Бориславської Церкви євангельських християн-баптистів. Метою заходу є збір коштів для лікування юної трускавчанки – Софії Гриник-Лук’янової. Софійці встановили діагноз – остеосаркома лівої стегнової кістки. На сьогодні вона проходить курс хіміотерапії, що вимагає від сім’ї чималих коштів.

Духовий оркестр із дітей та молоді під керівництвом почесного учителя Бориславської школи мистецтв Голови Володимира Теофіловича протягом години зібрав 7600 грн. від небайдужих містян та гостей м. Трускавця. Усі кошти передані сім’ї Гриник.

Інформацію підготував пастор церкви Володимир Кутний

Реквізити для фінансової допомоги через карткові перекази:

ПриватБанк, UAH

5168 7422 3904 6141

Гриник Світлана Юріївна

ПриватБанк, USD

4149 6293 0005 0093

HRYNYK SVITLANA

Ощадбанк, UAH

4790 7299 1124 2899

Гриник Світлана Юріївна

Western Union: Ukraine, Truskavets, HRYNYK SVITLANA

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