Чи знаєте ви, що таке «газлайтинг»?

05.08.2019 | Filed under: Акценти

Очільник Львівської юстиції Микола Станіщук роз`яснює те, що психологічне насильство полягає у словесних образах, погрозах, приниженнях, переслідуванні, залякуванні, обмеженні волевиявлення особи, контролі у репродуктивній сфері, що спричиняють невпевненість, нездатність захистити себе, шкоду психічному здоров’ю. Психологічне насильство не завжди проявляється у видимій словесній агресії.

Особливо небезпечною формою психологічного насильства та маніпуляції є газлайтинг (англ. – gaslighting), метою якого є змусити потерпілого сумніватися в адекватності свого сприйняття навколишньої дійсності, ставлячи під сумнів власну пам’ять та розсудливість.

Кривдник поступово переконує потерпілу особу, що саме вона є маніпулятором, агресором, неадекватною людиною, провокує конфлікти. Потерпіла особа під впливом такої поведінки кривдника починає сумніватись у правильності своїх дій, почувається винною у всьому, погоджується з винуватцем у тому, що є «поганою мамою/поганим батьком», «копією своєї мами/батька» (у негативному сенсі), «робить життя близьких токсичним» та ін.

Газлайтинг може продовжуватись невизначений час, викликати у потерпілої особи психічні зриви, а згодом і розлади.

Ідентифікувати це явище непросто. Тому потрібно ретельно проаналізувати ситуацію вдома і, якщо щось не так, звернутись за допомогою до спеціалістів – фахівців системи безоплатної правової допомоги та психологів.

Контакти центрів з надання безоплатної правової допомоги: http://bit.do/e3rhY

Прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області

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