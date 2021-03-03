Давайте кожний із нас зробимо щось добре для нашого міста.

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Існує лише один спосіб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити, і бути ніким.

Арістотель

Я в своїй діяльності майже кожний день зустрічаюся з людьми, в сім’ях яких сталося горе – смерть близької людини. І, мабуть, моя робота зробила відбиток на мою життєву позицію і мою філософію життя.

Тому, можливо, на людські відносини я дивлюся трохи під іншим кутом зору.

Тепер по суті.

Читаю дописи у соціальних групах Фейсбук про роботу міського голови Трускавця Андрія Кульчинського і таке враження, що у будь-якій дрібниці у міській господарці тільки його вина.

Розчищав трактор сніг на тротуарі і випадково зрушив два бордюри: “Ось дивіться який у нас поганий мер, не вгледів, як трактор бордюр пошкодив”.

Один раз не вивезли сміття, бо із-за снігу не було доїзду до смітників, знов поганий мер.

Я не є близьким другом міського голови, більше скажу, я поважаю Ігоря Кісака, який посів почесне друге місце на виборах міського голови Трускавця і багато зробив, щоб про наше місто заговорили в світі.

Я з повагою ставлюся до попередніх голів Руслана Козира та Лева Грицака, які в свій час зробили і продовжують багато робити для громади нашого міста.

Але вибрали Андрія Кульчинського, ну не могли ж вибрати чотирьох людей одночасно.

Тому треба вміти програти, треба змиритися з поразкою – це ж не кінець світу.

Будьте в опозиції, а ще краще допоможіть чинному мерові своїм баченням і поділіться своїм досвідом.

Так, мер зробив багато помилок і дальше буде їх робити, бо це нормально, що людина яка працює – помиляється.

Всім навіть Ісус Христос не догодив, а голова тим більше не догодить.

Так, наше місто не ідеальне.

В нас багато проблем з якістю води та в інших напрямках господарки.

Але наше місто і не найгірше в регіоні та і в Україні.

Пропоную “активістам”, які постійно висловлюють своє фе, зразу писати своє бачення вирішення проблеми.

Бо сидіти у фб і фотографувати з вікна нерозчищений від снігу тротуар, це найлегше, що можна зробити, а взяти лопату, організувати сусідів і відкидати сніг у себе під під`їздом – це, мабуть, уже важко.

Ще раз, я не пропоную писати хвалебну міському голові, але і не звинувачувати його у всіх гріхах.

Давайте кожний із нас зробимо щось добре для нашого міста.

Степан Піряник, Фейсбук

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