Давайте кожний із нас зробимо щось добре для нашого міста.

Існує лише один спосіб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити, і бути ніким.
Арістотель
Я в своїй діяльності майже кожний день зустрічаюся з людьми, в сім’ях яких сталося горе – смерть близької людини. І, мабуть, моя робота зробила відбиток на мою життєву позицію і мою філософію життя.
Тому, можливо, на людські відносини я дивлюся трохи під іншим кутом зору.
Тепер по суті.
Читаю дописи у соціальних групах Фейсбук про роботу міського голови Трускавця Андрія Кульчинського і таке враження, що у будь-якій дрібниці у міській господарці тільки його вина.
Розчищав трактор сніг на тротуарі і випадково зрушив два бордюри: “Ось дивіться який у нас поганий мер, не вгледів, як трактор бордюр пошкодив”.
Один раз не вивезли сміття, бо із-за снігу не було доїзду до смітників, знов поганий мер.
Я не є близьким другом міського голови, більше скажу, я поважаю Ігоря Кісака, який посів почесне друге місце на виборах міського голови Трускавця і багато зробив, щоб про наше місто заговорили в світі.
Я з повагою ставлюся до попередніх голів Руслана Козира та Лева Грицака, які в свій час зробили і продовжують багато робити для громади нашого міста.
Але вибрали Андрія Кульчинського, ну не могли ж вибрати чотирьох людей одночасно.
Тому треба вміти програти, треба змиритися з поразкою – це ж не кінець світу.
Будьте в опозиції, а ще краще допоможіть чинному мерові своїм баченням і поділіться своїм досвідом.
Так, мер зробив багато помилок і дальше буде їх робити, бо це нормально, що людина яка працює – помиляється.
Всім навіть Ісус Христос не догодив, а голова тим більше не догодить.
Так, наше місто не ідеальне.
В нас багато проблем з якістю води та в інших напрямках господарки.
Але наше місто і не найгірше в регіоні та і в Україні.
Пропоную “активістам”, які постійно висловлюють своє фе, зразу писати своє бачення вирішення проблеми.
Бо сидіти у фб і фотографувати з вікна нерозчищений від снігу тротуар, це найлегше, що можна зробити, а взяти лопату, організувати сусідів і відкидати сніг у себе під під`їздом – це, мабуть, уже важко.
Ще раз, я не пропоную писати хвалебну міському голові, але і не звинувачувати його у всіх гріхах.
Давайте кожний із нас зробимо щось добре для нашого міста.
Степан Піряник, Фейсбук
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