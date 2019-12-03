День Несподіванок у Трускавецькому терцентрі

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З Нагоди Міжнародного Дня людей з інвалідністю 3 грудня у Трускавецькому територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) пройшов День відкритих дверей. Святкова програма складалася з концерту та частування за солодким столом.

На День Несподіванок, а саме так назвали День відкритих дверей у Трускавецькому терцентрі, завітали як трускавчани, так і гості з Вінницької області, а саме підопічні терцентру соціального обслуговування Томашпільської об’єднаної громади. На святі виступили ансамбль «Матіола» з Томашпільського терцентру та ансамбль «Золотий вік» Трускавецького терцентру.

Директорка Томашпільського терцентру Світлана Куржос розповіла про функціонування їхнього центру та заходи, які вони проводять для підопічних. Натомість очільниця Трускавецького терцентру Олена Пилат вела мову про новації, якими можуть хвалитись сьогодні трускавчани. Гості були приємно вражені умовами Трускавецького терцентру, новими сучасними приміщеннями, в яких комфортно та затишно проводять своє дозвілля трускавецькі пенсіонери.

Познайомилися трускавчани та томашпільці в рамках реалізації проєкту «Від пасивності до пасіонарності», який започаткував голова ГО «Час активного життя» (м. Вінниця) Анатолій Панчук. Під час Дня Несподіванок він вручив грамоти міському голові Трускавця Андрію Кульчинському, начальниці управління розвитку міста Наталії Скибак та директорці Трускавецького територіального центру Олені Пилат. Господарі та гості обмінялися короваями та подарунками.

До речі, з Трускавцем Анатолій Панчук познайомився завдяки першій леді Трускавця Наталії Кульчинській. Тож саме під її патронатом і проходив цей мегапозитивний святковий захід в Трускавецькому терцентрі.

Але на цьому відзначення Міжнародного Дня людей з інвалідністю у Трускавці не обмежується. У четвер, 5 грудня, в приміщенні терцентру пройде круглий стіл, на якому обговорять найактуальніші проблеми інвалідів та шляхи їх вирішення.

Пресслужба Трускавецької міської ради

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