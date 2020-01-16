Відсвяткували по-домашньому

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Зимові свята перетнули екватор, проте це не означає, що святкування призупинилося чи стало менш насиченим. От і 16 січня в Трускавецькому територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) зібралися поважного віку люди на святкову програму з колядою та частуванням. Фактично відзначення Різдва пройшло у дуже родинній теплій, якщо не сказати гарячій атмосфері.

Найперше присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять кіборгів, адже 16 січня – День пам`яті захисників Донецького аеропорту. А потім почали коляду. Господар та господиня засіли за святковим столом, і до хати почали стукати колядники. Спочатку вихованці дитячого садочку «Зірочка», розташованого поруч з терцентром, потім гурт «Сусідки», а насамкінець капела «Золотий вік».

Але не лише колядували, посівали та віншували в цей день у терцентрі. Про Різдвяні традиції та звичаї, про Різдво у селі, коли солома на підлозі, ялинка перед хатою, а до річки декілька метрів, щоб побігти і вмитися цілющою водицею говорили старші покоління трускавчан. Спогадами поділилися трускавецькі поети В`ячеслав Умнов та Марія Кутереба, почесний голова Ради старійшин міста Борис Кривко, а також перша леді Трускавця Наталія Кульчинська. Зі святами привітав присутніх та побажав їм всіляких гараздів міський голова Андрій Кульчинський.

Символічним господарям заходу, справжній господині терцентру Олені Пилат та її помічниці Лідії Дідух, ну і звісно ж, міському голові та кожному з гостей і учасників дійства гурти співали «Многая літа». Грали два баяни, але, на щастя, ні один не порвався. Співали різними голосами учасниці «Сусідок» та «Золотого віку», якими Трускавець по праву може гордитися. Чекали на дорогих та поважних гостей солодощі та фрукти на святковому столі, та й дочекалися. Бо добре святкувати Різдво чи будь-яке інше свято разом, купно, в товаристві.

Володимир Добрий, фото пресслужби Трускавецької міської ради

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