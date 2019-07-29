Дещо про права працівників на охорону праці

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Консультує директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марія Николаїшин.

– Законодавство України з охорони праці, зокрема, передбачає пільги та компенсації працівникам за шкідливі умови праці, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту. Про це ми і поговоримо. Передовсім хочу зазначити, що працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. У такому випадку працівник зобов’язаний невідкладно проінформувати про це свого керівника або працедавця.

– Хто має визначити, що наявна така загроза життю чи здоров’ю працівникові?

– Факт наявності такої ситуації за необхідності підтверджується спеціалістами з охорони праці підприємства за участю представника профспілки, членом якої він є, або уповноваженої працівниками особи з питань охорони праці (якщо професійна спілка на підприємстві не створювалася), а також страхового експерта з охорони праці.

Важливо й те, що працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих питань. У цьому разі працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного заробітку. Звичайно, якщо розірвання трудового договору відбуватиметься у судовому порядку, тоді працівник повинен надати відповідні докази, які би підтверджували це.

Працівника, який за станом здоров’я відповідно до медичного висновку потребує надання легшої роботи, керівник підприємства чи працедавець повинен перевести за згодою працівника на таку роботу на термін, зазначений у медичному висновку, і у разі потреби встановити скорочений робочий день та організувати проведення навчання працівника з набуття іншої професії відповідно до законодавства.

– Які пільги мають працівники за важкі та шкідливі умови праці?

– Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.

– А якщо такий працівник постійно перебуває у відрядженні і там виконує шкідливу роботу, як відбувається забезпечення його харчовими продуктами?

– У разі роз’їзного характеру роботи працівникові виплачується грошова компенсація на придбання лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів на умовах, передбачених колективним договором. Зауважу, що працедавець може за свої кошти додатково встановлювати за колективним договором (угодою, трудовим договором) працівникові пільги і компенсації, не передбачені законодавством. У разі, якщо змінюються виробничі умови праці та розміри пільг й компенсацій, тоді працедавець повинен, не пізніш як за 2 місяці письмово інформувати про це працівника.

– Хто здійснює забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами?

– Керівник підприємства зобов’язаний забезпечити за рахунок підприємства придбання, комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного договору. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби. Працівники, які залучаються до разових робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварій, стихійного лиха тощо, що не передбачені трудовим договором, повинні бути забезпечені зазначеними засобами. У разі передчасного зношення цих засобів не з вини працівника роботодавець зобов’язаний замінити їх за свій рахунок. У разі придбання працівником спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів за свої кошти роботодавець зобов’язаний компенсувати всі витрати на умовах, передбачених колективним договором.

Нагадуємо нашим читачам, що консультація надана у рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО». Мета проекту: підвищення рівня правової культури та правової свідомості громадян. Ми і надалі продовжимо нашу розмову із директором Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марією Николаїшин. А наразі нагадуємо нашим читачам, що з 2016 року на Дрогобиччині діють 3 бюро правової допомоги – відділи цього центру. Фахівці бюро приймають за адресами: м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70,м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64, м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Центр знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00. Отримати детальну індивідуальну консультацію Ви можете, звернувшись працівників бюро правової допомоги.

Марія Бойко

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