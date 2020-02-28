Діти, які в питанні «Нафтусі» втерли носа дорослим

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Чи могли б ми спокійно та аргументовано відповісти тим недругам, котрі кажуть, що запаси «Нафтусі» вичерпуються, і вигадують, що ця лікувальна вода є в багатьох інших місцях крім Трускавця? Чи знаємо ми наскільки токсичні ґрунти на Дрогобиччині, де шукати альтернативні джерела питної води для Трускавця і як виростити кристал? Чи може хтось з нас сказати як «Нафтуся» впливає на ріст рослин?

Напевно, ці питання змусили багатьох задуматися. А от діти з НВК «СЗШ №2-гімназія», які взяли участь у І Регіональній науково-практичній конференції «Еколого-валеологічне виховання дітей – збереження здоров`я нації» (пройшла 28 лютого 2020 р.) доповідали по кожному з цих питань впевнено та чітко, немов все життя вирощували кристали, досліджували «Нафтусю» та вимірювали токсичність ґрунту.

Конференція – не для галочки, а для досягнення кількох цілей. По-перше, вимоги нової української школи – виходити за рамки стереотипів, вчити дітей вміння застосувати отримані знання на практиці. По-друге, екологічна освіта, яка, на жаль, в Україні кульгає, для школи-гімназії Трускавця не порожній звук. Тут сортують сміттєві відходи і чимало учнів серйозно подумують над кар`єрою екологів, біологів та валеологів. По-третє, форми подачі екологічної та іншого типу інформації сприяють її кращому засвоєнню. Чого вартують хоча б «Здорові перегони» у форматі інтелект-гри чи «засідання Кабміну на тему збереження здоров`я нації» у формі учнівської модельної гри. До речі, мова йде про молодші класи – другий та четвертий! А старші вже спокійно розповідають про властивості «Нафтусі», її походження та спростовують міфи, які поширюють окремі таксисти та політикани.

Учнівська науково-практична конференція «Еколого-валеологічне виховання дітей – збереження здоров`я нації» розпочалася з вітальних слів міського голови Трускавця Андрія Кульчинського, директора НВК «СЗШ №2-гімназія» Романа Гудзеляка, заступника декана біолого-природничого факультету Дрогобицького державного педуніверситеу Григорія Коссака, доцента цього ж університету, кандидата біологічних наук, зав кафедри біології та хімії ДДПУ Світлани Монастирської. Впродовж трьох з половиною годин роботи конференції учасники перетворили школу-гімназію в ЕКО-школу. І, до речі, міський голова був з дітьми та вчителями від початку заходу до його завершення. Адже й сам мав про що розповісти як медик за освітою, покликанням та людина з великим практичним стажем в цьому напрямку.

Учні школи-гімназії, які готували ґрунтовні роботи на конференцію (Катерина Потічна, Леся Соломчак, Тарас Думайло, Юлія Яворська, Ігор Дрозд, Надія Яковенко, Владислав Дмитрів, Юрій Бурлаков), почували себе дуже впевнено. Чому? Та тому, що конференція – лише один з багатьох заходів, в яких вони беруть участь. І це завдяки прогресивним вчителям біології та хімії Марії Сидір, Михайлові Пуціву, Наталії Паращак. А щоб належно оцінити їхні роботи, варто ще раз і ще раз перечитувати ті думки, ті шляхи розв’язання проблем, які учні пропонують, опираючись на наукові дані та на здоровий глузд. Між іншим, на конференції було порушено і надважливу тему карстових зсувів, проваль та озер на території Стебницького родовища калійних солей.

Матеріали учнівської конференції видано у збірнику на 86 сторінках.

Володимир Ключак

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