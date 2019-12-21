Діти з багатодітних сімей Трускавця на Миколая їздили до цирку

0 SHARES Share Tweet

19 грудня в День святого Миколая відділом у справах сім’ї, молоді та спорту за підтримки департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА організована поїздка для 30 дітей з багатодітних сімей м. Трускавця на циркову виставу «Новорічні забави» у Львівському державному цирку. Про це інформує пресслужба Трускавецької міської ради.

Діти із захопленням спостерігали за неперевершеними виступами повітряних гімнастів, жонглерів, акробатів, веселих клоунів, за комічними дресурами собак та котів, неймовірний танцями на канаті.

Після перегляду вистави діти отримали солодкі подарунки.

(Переглядів 1 , 2 переглядів сьогодні)