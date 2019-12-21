Діти з інвалідністю зустріли свято Миколая разом із дельфінами

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Для особливих дітей – особливі подарунки до Дня Святого Миколая. 19 грудня став по справжньому казковим днем для вихованців Обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю «Сонечко», що у місті Стебник. Адже «миколайчик» прийшов до цих дітей у вигляді запрошення на святкову виставу з чорноморськими дельфінами та морськими котиками. Про це інформує пресслужба дельфінарію.

Поїздка у дельфінарій для дітей з різними вадами стала сюрпризом. Коли вони потрапили у стіни дельфінарію «Оскар», то одразу з порогу поринули у святковий настрій. Адже крім святкових інсталяцій на вході їх зустрічав справжній Святий Миколай. Він привітав інтернат-вихованців, поспілкувався з ними та сфотографувався з дітьми на пам’ять. У піднесеному настрої діти у супроводі вихователів пішли дивитися шоу із дельфінами та морськими котиками. Вони із захопленням спостерігали за трюками тренерів та морських тварин, адже більшість з них вперше побачили ссавців на власні очі.

«Потрібно бачити очі цих дітей. Вони щасливі. Їм дуже сподобалася вистава за участі котиків та дельфінів, особливо як вони високо вистрибували над водою. Але найбільше – як дельфіни відбивали своїми хвостами великі м’ячі і вони летіли у глядацький зал. Їхній радості не було меж. Дякуємо «Оскару» за такий гарний подарунок на Миколая для цих особливих дітей», – поділилися своїми враженням вихователі реабілітаційного центру.

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