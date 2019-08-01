Діти загиблих Героїв та учасників ООС відволіклися від проблем у дельфінарії «Оскар»

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Розважально-оздоровчий комплекс з дельфінами «Оскар» у Трускавці безкоштовно прийняв у своїх стінах дітей загиблих Героїв та військовослужбовців, які сьогодні захищають країну від російської агресії.

Так, учора представники «Української спілки учасників АТО» організували для дітей різного віку поїздку до трускавецького дельфінарію. Зокрема, 13 дітей Героїв російсько-української війни і троє супроводжуючих зі спілки завдяки чорноморським дельфінам та морським котикам мали чудову нагоду відволіктися від подій сьогодення, на якийсь час забути пережиті проблеми та отримати емоції радості та захвату.

Усі діти вперше так близько познайомилися з морськими жителями дельфінарію. «Дітки були щасливі від цієї подорожі», – резюмували організатори поїздки.

Зі свого боку додамо, що за останній рік «Оскар» безкоштовно прийняв у своїх стінах понад дві тисячі осіб, серед яких понад 700 військовослужбовців, а також майже 600 дітей зі сходу України, прифронтових зон та маленьких переселенців. «Дельфіни це такі тварини, які чудово знімають депресію, стрес, апатію, роздратування, на довго відганяють поганий настрій, тощо. Тож такі поїздки у дельфінарій для дітей Героїв є чудовим антистресовим допінгом. Потрапляючи у дельфінарій такі діти вмить забувають про проблеми, у них переключається увага на цих унікальних тварин, яких в природному середовищі вони можуть ніколи і не побачити. А потім вони обговорюють побачене, пережиті від цього радісні емоції. Такі поїздки надовго запам’ятовуються. Дельфіни заряджають позитивом, тому ми охоче йдемо на зустріч спілкам і приймаємо у себе дітей військовослужбовців».

Дельфінарій й надалі продовжуватиме практику підтримки різних соціальних проектів, а також оздоровлення та реабілітацію військовослужбовців, які повернулися, або наданий час перебуваються в ООС.

Відділ зв’язків з громадськістю та ЗМІ дельфінарію «Оскар», фото Олени Черніньки

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