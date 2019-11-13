Діти з першої школи побували на фермі «Мукко» в Угерському коло Стрия

13.11.2019 | Filed under: Новини

Як інформує пресслужба Трускавецької міської ради, у понеділок, 11 листопада відділом у справах сім’ї, молоді та спорту організовано та забезпечено цікаву та пізнавальну профорієнтаційну екскурсію для учнів 10 класів СЗШ №1 м. Трускавця на молочну ферму Прикарпаття «Мукко» в с. Угерсько.

Ферма знаходиться в екологічно чистому регіоні Прикарпаття. На 10 га розташовані молочна ферма, сироварня і кілька будівель із козами альпійських порід та голштинськими породами корів. Учні мали змогу ознайомитись зі всіма процесами виготовлення сиру, дізнались як живуть та чим харчуються тварини, ознайомились з безконтактним автоматизованим процесом доїння. Молоко одразу проходить фільтрацію, потрапляє в холодильну установку та доставляється на сироварню. Сир виготовляється на професійному обладнанні за та рецептами голландських сироварів. Дітям також продемонстрували процес дозрівання сиру в обладнаних кімнатах зі сталими вологістю та температурою, який  займає кілька місяців.

Завдяки безконтактному доїнню та професійній технології визрівання уся цінність натурального молока передається сиру і робить його по-домашньому смачним та корисним.

Наприкінці екскурсії усіх чекала смачна дегустація натуральних сирів «Мукко», яких налічується близько 10 видів!

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