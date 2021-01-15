Візьми участь у конкурсі і виграй фотоапарат Canon

15.01.2021 | Filed under: Новини

/Конкурс для ЗМІ на тему доступних адміністративних послуг/

Програма «U-LEAD з Європою», напрям з покращення якості надання адмінпослуг для населення, продовжує конкурс журналістських робіт для ЗМІ  «Наближаючи послуги» до 11 лютого 2021 року.

До участі у конкурсі приймаються публікації, які розкривають наступні теми:

1) Розвиток мережі ЦНАП у вашій області

2) Доступність послуг для мешканців та бізнесу у вашій громаді/області

3) Проблематика, сформульована у тематичних панелях конференції «Досягнення та виклики у сфері адміністративних послуг»:

– Державна політика у сфері адміністративних послуг,

– Секторальні питання надання адміністративних послуг,

– Розвиток мережі ЦНАП та трансформація ЦНАП РДА,

– Цифрова трансформація ЦНАП і сфери адмінпослуг,

– Донорська підтримка громад у 2021 році.

Переможці отримують призи:

– перше місце – фотоапарат Canon PowerShot G7 X Mark II,

– друге та третє місця – сертифікати на 200 євро та 150 євро на навчання у KMBS, KSE, Projector, Laba (потрібно використати до 27.02.2020).

Прийом робіт триває до 11 лютого 2020 року (включно) за посиланням: https://forms.gle/4mgamraY7rRoJDef7

Журі будуть оцінювати публікації за 5 критеріями: релевантність тематиці конкурсу, глибина розкриття теми, дотримання етичних норм, оригінальність та креативність подачі матеріалу. Переможці будуть визначені 18 лютого 2020 року.

Умови участі:

– матеріал вперше опублікований у ЗМІ (онлайн/друк) у період з 1 грудня 2020 року до 10 лютого 2021 року,

– формат публікації: аналітика, публіцистика (інтерв’ю чи новини не розглядаються, коментарі у публікації вітаються),

– бажана кількість знаків у публікації: від 4 000 до 10 000.

Чекаємо на ваші заявки!

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Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

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