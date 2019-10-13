До 77-річчя створення УПА

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14 жовтня минає 77-та річниця від дня створення УПА. З цієї нагоди в Україні, особливо в Галичині, проходить багато різноманітних заходів. Не є винятком і Трускавець, де в неділю, 13 жовтня, в приміщеннях музею історії міста-курорту відбувся пізнавальний захід «А боротьба триває далі…».

Чому в приміщеннях? Бо захід розділили на дві частини – перша пройшла в символічній повстанській криївці, а друга в холі музею.

Внизу, у підвальному приміщенні з побіленою стелею та багатьма артефактами побуту повстанців, зібралися небайдужі трускавчани та гості міста, щоб послухати і про УПА, і про криївки. Цікаву та змістовну розповідь старшого наукового співробітника Любові Константинової органічно доповнив уривок зі щоденника зв’язкової УПА (у виконанні Марії Курищук).

А потім учасники дійства піднялися вверх, безпосередньо до музею. Тут на них очікував не лише фільм «Жива», але й чудове виконання повстанських пісень. Вже не вперше юний трускавчанин Андрій Сливка, котрий зараз навчається в Дрогобицькому музучилищі, дарує гостям музею ці пісні у своєму виконанні. Жаль, що мало таких, як він, хто дійсно змістовні, правдиві, зворушливі пісні, бере до свого репертуару. Адже, незважаючи на те, що ці пісні творилися більше пів століття тому, вони аж ніяк не втратили своєї актуальності.

Теплий недільний вечір огортав поволі місто, а з музею один по одному виходили учасники заходу. Серед них і російськомовні східняки, котрі лише тепер довідалися щось предметне про УПА. І навіть якби на заході була тільки ця одна пара зі Сходу України, то все одно варто такі вечори патріотизму проводити. Бо боротьба не закінчилася з розгромом большевиками УПА. Боротьба триває далі.

Володимир Ключак, фото автора

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