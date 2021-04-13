До Великодня в Україні створять “Сад висячих дерев”

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Напередодні Великодня у курортній Східниці відбудеться унікальний відпочинково-мистецький проєкт. Заслужена художниця України Наталія Поліщук упродовж кількох днів створюватиме сад висячих дерев у природному середовищі. Унікальна художня ілюзія досягатиметься за допомогою малярських технік, які вперше будуть виконані в Україні.

“Це спроба протиставити людські віру і надію коронавірусним викликам, які заполонили світ. Спроба художніми засобами у поєднанні з природою відновити насолоду свободи, споживання творів мистецтва та активного відпочинку” – пояснила майстриня свій намір.

Автор ідеї, ім’я якого тримають у таємниці, вважає, що такі інноваційні і креативні рішення мають повернути українцям бажання жити звично, подорожувати Україною і пізнавати світ навіть в умовах карантинних обмежень.

На думку організаторів, це унікальна можливість одночасно насолоджуватися мистецьким перформансом відомої художниці, лікуватися цілющими водами Східниці, підготувати свій організм до літа і взяти участь у галицьких традиційних Великодніх дійствах.

Охочі зможуть спостерігати за створенням цього унікального культурно-природного артпростору з 25 квітня 2021 року. Про місце створення і функціонування “Саду висячих дерев” стане відомо згодом.

Наталя Поліщук – заслужена художниця України. Учасниця 16 пленерів та понад 80 виставок в Україні, Білорусі, Польщі, Словаччині, Угорщині, Хорватії, Італії, Росії, Словенії, Іспанії та Австрії. Роботи Наталі Поліщук зберігаються у державних та приватних збірках в Україні, Білорусі, Казахстані, Вірменії, Польщі, Словаччині, Угорщині, Хорватії, Італії, Росії, Словенії, Греції, Австрії, Канаді та США.

Гал-Інфо

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