Дрогобич плаває

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У зв’язку із значними зливовими дощами впродовж 13-14 серпня відбулося підтоплення деяких вулиць, житлових районів та окремих домогосподарств м. Дрогобич Львівської області.

Як інформує офіційний сайт 2 Спеціального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій, рятувальники Центру приступили до надання допомоги громаді міста під час несприятливих погодних умов. Станом на 12:00 год. 14 серпня рятувальники центру залучались до виконання завдань за призначенням 4 рази.

Проводились роботи з недопущення підтоплення приміщення Дрогобицької станції переливання крові з метою захисту холодильних установок із банком крові від виходу з ладу. Проводяться роботи з відкачування води із підвального приміщення Дошкільного навчального закладу №13 по вул. Коновальця. Також з водяної пастки витягнуто п’ять автомобілів.

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