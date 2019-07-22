Дрогобиччина стала на коліна перед Зеленським

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8 липня під час своєї прес-конференції кандидат в депутати ВРУ від Дрогобиччини Михайло Задорожний чітко спрогнозував результати виборів: виграє або він, або Саламаха. Автор цих рядків мав необережність посперечатися, висловивши думку, що Орест Саламаха навряд чи навіть ввійде в першу трійку. На що Михайло Задорожний відповів: «Ви не знаєте виборців. За кого проголосують комуністи, соціалісти, регіонали? А молодь? Вони не висловлюють свою думку в Фейсбуці, вони не читають газет. А при зустрічі один з одним вітаються словами «Зе!команда».

Визнаю свій програш – я помилився. Михайло Задорожний був правий, і Орест Саламаха, висуванець партії «Слуга народу», переміг на Дрогобиччині. Як перед другим туром президентських виборів Володимир Зеленський став на коліна перед всім українським народом, так тепер народ став на коліна перед ним і вірнопіддано вручив новообраному президентові всю повноту влади у вигляді більшості в парламенті. Дрогобиччина – в тому числі. Перемога кандидата від «Слуги народу» на Франковій землі виглядає неймовірною та фантастичною, але це сталося. Це факт.

Чому переміг Орест Саламаха? В людей були три причини голосувати за нього: 1) красиве личко, 2) нова людина в політиці, 3) немісцевий. Ну і, звісно, те, що він – представник Зе!команди.

Хто сприяв перемозі Ореста Саламахи? Звісно, його виборчий штаб. У Трускавці та Бориславі «засвітилися» такі прихильники Зе!команди як Сергій Чурбанов, Іван та Василь Герльовські, Олег Дергун, Наталія Бегін, Ренат Борсук, Вадим Беляк, Степан Вовків, декілька АТОвців… Але сказати, що перемога Ореста Саламахи – це заслуга його та його штабу, було б неправильно. Перемога Зе!кандидата – це заслуга тих тисяч виборців Дрогобиччини, які втомилися від старих політичних еліт, які втомилися від війни, які є нащадками тих, хто в 1990-ті казав: «Яка різниця якого кольору прапор? Хоч в горошок. Головне, щоб ковбаса була…».

Перемозі Ореста Саламахи сприяла роздрібленість та взаємна поборюваність місцевих кандидатів – колишніх та діючих депутатів, голів рад різних рівнів, чиїхось кумів, сватів, босів, бізнес-партнерів, друзів. Топлячи один одного, тягнучи один одного вниз немов ті павуки в банці, вони сприяли тому, щоб ніхто з павуків не виліз догори. Вилізла комаха іншого виду, для прикладу, тарган.

Зе!команда на Дрогобиччині не організувала жодної прес-конференції кандидата, не слала прес-релізів, видала лише одну газету, а на місцевих сайтах були розміщені хіба два матеріали від штабу – про результати соцопитування (http://protruskavets.org.ua/sluha-narodu-orest-salamaha-lider-peredvyborchyh-perehoniv-po-121-okruhu/) та інтерв’ю з кандидатом (http://protruskavets.org.ua/orest-salamaha-novi-oblychchya-shans-na-zminy/) – це якщо не рахувати розміщення офіційної програми Ореста Саламахи. Ставка була зроблена на особисті зустрічі, на молодь, на протестні настрої в суспільстві. І Дрогобиччина зробила свій вибір.

Чи виграє Дрогобиччина від перемоги Ореста Саламахи? І так, і ні. Так, бо відтепер Франковий край в парламенті представлений як лояльний до Президента та його партії, тож час від часу отримуватиме кісточку для облизування. Так, бо Орест Саламаха не є представником жодної групи впливу на Дрогобиччині, а відтак маніпулювати ним місцевим «елітам» буде вкрай важко. Тут на гадку приходить попередній депутат Богдан Матківський, який при кожному загостренні справ мера Дрогобича був тут як тут і разом зі своїм другом Антонищаком пробували «строїти» неугодних, захищаючи Кучму.

Але водночас Дрогобиччина і програє. Перемога Саламахи – це удар по патріотичному, націоналістичному, волонтерському, старорухівському, журналістському, старопартійному, традиційному середовищах. Проявляться найгидкіші людські якості, коли на місцевих виборах до штабів «Слуги народу» повзтимуть негідники різної масті, які захочуть вкотре перефарбуватися. А місцеві вибори не за горами – відразу після завершення голосування 21 липня президент Зеленський натякнув: «Не розслабляйтесь!».

Дрогобиччина програє і з іншої причини. Відносно велика кількість голосів за такі політичні сили як «Опозиційна платформа «За життя», Партія Шарія чи «Опоблок» є показником, що не все гаразд у нашому домі, що реваншисти та промосковські сили піднімають голову. Взаємні поборювання національно-демократичних сил призвели до неймовірного, але реального – у Франковому краї щораз більше людей голосує за «русскій мір».

Відходять в минуле такі політичні сили як «Самопоміч», «Свобода», КУН, «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Громадянська позиція», «Народний контроль», Розпочався сезон моди на нові обличчя – красиві, не обтяжені інтелектом, бажано незнані досі. Приємний з хрипинкою голос стає важливішим за сказане слово. Люди переситилися від складних страв, їм хочеться чогось простого у приготуванні, легко стравного, пісного. До речі, саламаха – це назва страви: простої, легкої, пісної. Але це так, до слова.

Після 21 липня настає 22. Орест Саламаха готується до своєї нової ролі народного депутата. Можемо побажати йому успіхів та добрих результатів на ниві служіння українському народові та Дрогобицькій землі. Вибір зроблено, і після битви руками не махають. Потрібно об`єднатися всім навколо чогось доброго, позитивного, навколо ідеї вирішення проблем Франкового краю та його процвітання. Хочеться вірити, що Орест Саламаха буде хорошим представником нас, виборців 121 округу. Якщо ж ні, то нарікати можемо тільки на себе. Як той циган, котрий, купивши хрону, примовляв: «Плачте, плачте, дурні очі, щоб повилізали, бачили ж ви, препогані, що ви купували».

Вітаю Зе!команду Дрогобиччини з перемогою! Не розчаруйте тих, хто віддав за вас голос. У вас два шляхи – або зробити прорив і стати героями, або ж стати ненависними для людей настільки, що про комуністів та Партію регіонів і згадувати вже не будуть. Кожен крок нового парламенту, його більшості «Слуги народу», і в тому числі Ореста Саламахи – це крок по мінному полі. Хто помилиться – тому можна лише поспівчувати.

Удачі, пане Оресте! Пам’ятайте, що за Ваші помилки відповідатимуть Ваші представники на місцях. Не підведіть їх. Не підведіть нас, простих виборців – і тих, хто голосував за «Слугу народу», і тих, хто підтримав інші політичні сили та інших кандидатів.

Володимир Ключак

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