Дрогобицька прокуратура довела вину трускавчанина, який вчинив декілька крадіжок та незаконно зберігав зброю

14.05.2020 | Filed under: Новини

Встановлено, що раніше судимий за злочини проти власності 20-річний житель Трускавця восени минулого року знайшов на території садівничо-городнього кооперативу «Полонина» 25 патронів, які вирішив занести не у поліцію, а додому, де і незаконно їх зберігав.

Виявити боєприпаси вдалось під час санкціонованого обшуку у рамках іншого кримінального провадження за фактами трьох магазинних крадіжок у Дрогобичі та чотирьох – із будинку та господарських приміщень у Стебнику, де сума накраденого склала більше 14,5 тис грн.

Такі дії фігуранта кваліфіковано за ч.ч.2,3 ст.185 (крадіжка) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Зазначимо, що чоловік у суді повністю визнав свою вину та щиро розкаявся, а відтак, уклав із прокурором угоду про визнання винуватості.

08.05.2020, Дрогобицький міськрайонний суд затвердив її та призначив зловмиснику покарання у вигляді 4 років та 7 місяців позбавлення волі.

Пресслужба прокуратури Львівської області

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