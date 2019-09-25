«Домушник», котрий торік обкрадав квартири у Трускавці, все ж сидітиме

25.09.2019 | Filed under: Новини

Як інформує пресслужба прокуратури Львівської області, завдяки прокуратурі квартирному злодію призначили справедливе покарання

Так, цьогоріч у вересні Львівський апеляційний суд погодився з апеляційною скаргою прокуратури області щодо незаконності рішення суду першої інстанції, який звільнив від відбування покарання квартирного злодія зі «стажем». Ідеться про чотири епізоди пограбувань домогосподарств у Трускавці, які стались упродовж березня-квітня 2018 року.

Так, вироком суду першої інстанції зловмисника визнали винним та засудили за ч.3 ст.185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло) до 4 років позбавлення волі та звільнили від відбування покарання із встановленням іспитового строку 3 роки.

Перевіряючи законність цього вироку апеляційний суд погодився з позицію прокурора, який вважав що обране правопорушнику покарання не відповідає тяжкості вчинених ним злочинів та не буде достатнім для його виправлення.

Відтак, вироком Львівського апеляційного суду фігуранту призначено нове покарання – 3 роки 1 місяць позбавлення волі.

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