42-річний злодій отримав три роки за крадіжки з церкви Покрови у Трускавці та каплички у Східниці

22.12.2020 | Filed under: Новини

Як інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури, закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 42-річного жителя Борислава, якого обвинувачували у крадіжці, вчиненій повторно з проникненням у сховище (за ч.3 ст.185 КК України).

Встановлено, що у серпні цього року бориславчанин через незачинені двері увійшов до приміщення каплички на території готельно-лікувально-оздоровчого комплексу «ДіАнна» у смт Східниця, звідки викрав 800 грн. Згодом, на початку вересня, він знову скоїв крадіжку зі скриньки для пожертв, проте цього разу 5000 грн у Трускавці з церкви «Покрови Пресвятої Богородиці».

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Дрогобицької місцевої прокуратури, визнав чоловіка винним у скоєнні обох злочинів і засудив до 3 років та 1 місяця позбавлення волі.

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