Економія на газі лише в освіті склала півтора мільйона гривень

0 SHARES Share Tweet

Прийняте в червні 2018 року рішення Трускавецької міської ради щодо передачі котелень бюджетних закладів (лікарні, закладів освіти та культури) з балансу КП «Трускавецьтепло» на баланс відповідних відділів міськради чи комунальних установ дає можливість економити значні кошти. Як доповів 16 грудня на щотижневій апаратній нараді в Трускавецькій міській раді начальник відділу освіти ТМР Орест Лобик, тільки заклади освіти зекономили в 2019 році внаслідок цього рішення близько півтора мільйона гривень.

«Дехто дивується звідки в міста гроші. Гроші появляються тому, що ми ліквідовуємо різні непрозорі схеми і працюємо по тендерах», – прокоментував таку суттєву економію міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

Орест Лобик надіється, що аналогічна економія буде і з закупівлею електроенергії. Він повідомив про оголошення тендеру на послугу електропостачання закладів освіти м. Трускавця.

Також начальник відділу освіти повідомив про завершення запланованих на цей рік робіт в освіті Трускавця. Так, з Державного фонду регіонального розвитку надійшли 2 мільйони на завершення даху в НВК «СЗШ №2-гімназія», цього тижня мають ще надійти кошти, тож до 24 грудня планується повністю завершити реконструкцію даху. Ремонтні бригади підрядника планують до 21-22 години, тож виконати ці роботи цілком реально, тим більше, що тепла погода сприяє цьому.

Окрім того до кінця року планується завершити встановлення гардеробу в СЗШ №1, відкрити новий клас української мови, завершити роботи на території ДНЗ №4 «Сонечко», актовий зал СЗШ №3 та підлогу харчоблоку НВК «СЗШ №2-гімназія», повідомив Орест Павлович.

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)