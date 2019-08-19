Голих – у поліцію!

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Теми водопостачання, питного озера та купання в ньому стали головними на щотижневій апаратній понеділковій нараді в Трускавецькій міській раді, яка відбулася сьогодні, 19 серпня.

Нараду проводив в. о. міського голови Трускавця Олександр Ткаченко. На початку наради традиційно звітують силовики та надзвичайники, і відразу після доповіді начальника міського відділення поліції Максима Гука про патрулювання вулиць міста було заторкнуто тему купання на питному озері. Нагадаємо, що озеро на вул. Городище має статус питного, проте в ньому полюбляють купатися люди, а деколи й купати своїх собак.

Начальник Трускавецького міського відділення поліції Максим Гук зауважив, що не існує механізму притягнення до відповідальності тих порушників, котрі купаються в питному озері, тож з ними лише проводиться роз`яснювальна робота. Представник водоканалу, присутній на нараді, зауважив, що працівники підприємства і цього зробити не можуть, адже часто купаються «амбали», котрі «посилають на три букви». Він зауважив, що не допомагають ні огорожа з колючого дроту, ні попереджувальні написи.

Олександр Ткаченко зауважив, що потрібно знайти механізм як боротися з таким порушенням, проте на нараді не було нікого з юридичного відділу, тож питання як вирішити проблему в юридичній площині зависло в повітрі. Натомість присутні пропонували не зовсім традиційні способи боротьби з порушниками – знову перекрити дамбу для вільного доступу, обмащувати огорожу салідолом, а навіть … впійманих на місці правопорушення голими забирати для з`ясування особи у міський відділок поліції і тримати там по кілька годин, щоб потім без одягу випустити на вулицю Мазепи. Кажуть, що давно, за радянських часів, так і робили. Максим Гук зауважив, що зараз не ті часи, щоб можна було так поступати з людьми.

Говорячи про питне озеро, заторкнули і питання його стану. Як повідомив представник водоканалу, зараз воду з озера не беруть, оскільки вона сильно каламутна. А води, яку подає Дрогобич, для потреб міста-курорту не вистачає. Та й подається вона під надзвичайно низьким тиском. Тому водоканал вже о 10 годині змушений перекривати воду для населення, щоб мати змогу подати її на санаторії. До якого часу водопостачання здійснюватиметься за графіком – невідомо. Але вже цього тижня попробують подавати воду з озера, надіючись, що ступінь каламутності зменшиться.

Немов в насмішку при обговоренні теми водопостачання в зал засідань в буквальному сенсі слова увірвалося двоє мешканців вулиці Роксолани з претензією, що там вже третій день немає води. Ігор Комарницький привів батька дитини-інваліда і пригрозив, що наступного разу привезуть в міську раду саму дівчинку-інваліда, щоб вона мала можливість тут покупатися. Коли непрохані гості вийшли, головуючий на нараді здивувався як це черговий мерії пропустив цих людей на нараду. Так само Олександр Ткаченко був подивований, що на нараді не було нікого з відділу з питань мобілізаційної та оборонної роботи.

Представник міського відділу ДСНС повідомив про 4 виїзди на гасіння пожеж: три по Трускавці і 1 в Попелі. У Трускавці 13 серпня горіло сміття на вул. Бориславській, 14 – вивіска ресторану «Білий дворик» (коротке замикання), 17 – замикання електрощитової на Стуса, 1.

Вкотре очільник міського відділення поліції Максим Гук нагадав про шахраїв, котрі телефонують довірливим людям і кажуть, що їхній син чи хтось інший з рідні потрапив в ДТП/поліцію, та вимагають перерахувати гроші. У випадку таких дзвінків Максим Ярославович радить звертатися в поліцію.

Про аварійні виклики минулого тижня на нараді доповідали представники управлінських контор Тарас Уєчко та Мар`яна Губицька, про проведені заходи та підготовку до Дня Незалежності України розповіла начальниця відділу культури Тетяна Татомир, а очільник КП «Парк курортний» Назар Веретка розповів про наслідки ліквідації негоди, яка бушувала минулого тижня (в ніч на 14 серпня). Також про виконану роботу розповідали директор КП «Редакція міського радіомовлення» Любомир Поливка, начальник УЖКГіБ Сергій Максимич, начальник відділу освіти Орест Лобик, директорка Центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Оксана Костишин, директор відділу у справах сім`ї, молоді та спорту Роман Коваль, директорка інспекції з благоустрою Надія Марущак.

Володимир Ключак

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