Інформує ДЮСК «Спортовець»

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20-24 листопада 2019 р. у Львові відбувся XVII Міжнародний турнір з боксу на призи видатного львівського боксера Андрія Котельника. Він традиційно проходить за партнерської підтримки відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області.

На урочистому відкритті у виставковому центрі “Південний-EXPO”, в якості почесних гостей взяли участь: чемпіон світу серед боксерів-професіоналів у першій середній вазі за версією WBO (2005-2011) Сергій Дзінзірук, чемпіон Європи серед боксерів-професіоналів у надважкій вазі Олександр Дмитренко (2010-2011), найкращий боксерський тренер світу 2011 року, перший тренер Андрія Котельника Дмитро Сосновський та ін.

Під час відкриття турніру Гімн України виконала Оленка Джуман – донька відомого львівського боксера і тренера, друга Андрія Котельника Романа Джумана.

У змаганнях взяли участь 200 юнаків 12 – 13 років з 5 країн(Німеччина,Польща,Ізраїль, Молдова, Україна), більше 200 учасників.

Трускавецьку школу боксу представляли 5 вихованців відділення боксу дитячо-юнацького спортивного клубу «СПОРТОВЕЦЬ» (тренер ДЮСК Анатолій Гнатків). Четверо з них стали призерами міжнародних змагань: Летнянчин Олег, Садовяк Назар, Ковба Тарас вибороли бронзові медалі та треті місця, а Старовий Руслан поступившись у фінальному бою більш досвідченому боксеру з Києва, виборов «срібло» та друге місце.

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Вихованці відділення плавання Трускавецького ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» Муцин Юліан, Гошовський Іван, Гладкий Олег та Макар Остап, у складі збірної команди Львівської області, вибороли четверте місце на Чемпіонаті України з морських багатоборств (серед юнаків та дівчат старшої вікової групи), який проводився 21-23 листопада 2019 року у м. Івано-Франківськ.

За результатами особистих виступів трускавчаниВітєбський Артур та Гладкий Олег увійшли до резервного складу Національної збірної України з морських багатоборств на 2020 рік, а Кошкін Олександр та Манюк Олена стали кандидатами у цю збірну команду (тренер ДЮСК – Роман Жгута).

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23 листопада 2019 р. у Трускавці, в спортивно-оздоровчому комплексі ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» завершились фінальні ігри обласних змагань з волейболу серед дівчата 11-12 років дитячо-юнацьких спортивних шкіл Львівщини (7 команд).

Після триденних баталій, програвши у підгрупі ровесникам із Самбору та виборовши перемогу у команд з Червонограда та Турки, вихованці відділення волейболу зайняли третє місце та стали бронзовими призерами Львівщини з волейболу ( тренер ДЮСК – Олена Крамар).

Переможцями обласних змагань серед ДЮСШ Львівщини стали волейболістки із Нового Роздолу друге місце у дівчат з Самбору, 4 – ДЮСШ м. Турка, 5 – ДЮСШ м. Червоноград, 6 – ДЮСШ м. Солонка, 7 – ДЮСШ м. Львів.

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