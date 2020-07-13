Іванові Франкові у Києві бути!

13.07.2020 | Filed under: Новини

Міжнародний фонд Івана Франка за підтримки Українського культурного фонду реалізовуватиме проєкт «Віртуальний музей Іван Франко у Києві».

Проєкт переміг у програмі УКФ (Українського Культурного Фонду) «Створюємо інноваційний культурний продукт» і має на меті в інтерактивній формі, з використанням технологій віртуальної та доповненої реальності, популяризувати постать Івана Франка та його родини як в Україні, так і за кордоном.

«Віртуальний музей Івана Франка у Києві» передбачає низку інноваційних заходів. Також буде створено онлайн-платформу, оцифровано та описано автентичні експонати, які містяться у квартирі-музеї родини І. Франка у Києві, розроблено 3D-тур з аудіогідом4-ма мовами.

У ході реалізації проекту також передбачається проведення вуличних перфомансів, які зможуть відвідати кияни і гості столиці. Де, коли і з ким можна зустріти Івана Франка у Києві, організатори повідомлятимуть на своїх сторінках у соціальних мережах.

Реалізація такого проекту допоможе актуалізувати постать І. Франка в суспільстві, популяризуватиме історико-культурне надбання в Україні та за кордоном, сприятиме збереженню культурної спадщини Івана Франка і його родини.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародний фонд Івана Франка створив інтерактивний проєкт «Іван Франко на мапі Європи», де відзначено меморіальні місця перебування Івана Франка за життя.

Український Культурний Фонд — державна установа, створена у 2017 р. як нова модель надання на конкурсних засадах державної підтримки та промоції ініціатив у сфері культури та креативних індустрій. Діяльність Фонду, відповідно до чинного законодавства, є невід’ємною частиною політики і визначених пріоритетів діяльності Міністерства культури та інформаційної політики України.

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