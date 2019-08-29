Із засідання виконкому 29 серпня

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Засідання виконавчого комітету Трускавецької міської ради 29 серпня розпочалося із півгодинним запізненням. Причина проста – міський голова мав зустріч з освітянами напередодні Свята Знань. Але члени виконкому часу даремно не гаяли, а обговорили актуальне питання стану багатоповерхових житлових будинків, збудованих в 1950-1970-х рр. Хоча перевірки швидше за все проходитимуть згідно спущених згори указів та розпоряджень, але в Трускавці хочуть перестрахуватися і вже зараз розпочати перевірку багатоповерхівок.

Першим питанням, яке розглянули на виконкомі, стало збільшення обсягу субвенції з обласного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2019 рік. Питання стосується оплати послуг Інтернету в навчальних закладах міста. Обсяг субвенції збільшено на 165 000 грн.

Виконком погодив зарахування на квартирний облік двох дорослих дітей загиблого учасника АТО з півдня України та дав добро на створення комісій щодо передачі ряду житлових будинків на баланс ОСББ. Однією з «останніх ластівок», котрі стають ОСББ у Трускавці, є будинок на Стуса, 16. Тепер там ОСББ «Ясени». Кілька рішень виконкому стосувалося видачі дублікатів свідоцтв на право власності.

Виконком затвердив акти на списання основних засобів на балансі ТОВ “Трускавецький водоканал” та КП “Трускавецьтепло”. Мова йде переважно про морально та матеріально застарілу оргтехніку (телефони, ноутбуки, системні блоки тощо).

Ліричним відступом під час розгляду цих двох питань став монолог міського голови щодо двох ложок дьогтю в бочці трускавецького меду – ситуації з цими підприємствами. Розповідаючи про плановане втілення проекту з будівництва фільтрувальної станції згідно проекту «Nakopa», Андрій Кульчинський обрушився з нещадною критикою на деяких, як він висловився, «експертів», які критикують проект. Це питання недостатньо висвітлюється в пресі, але скоро буде висвітлюватися досить широко. Мова про те, що замість однієї системи очистки води планується запровадити іншу, вкрай дорогу та неефективну. Ця афера може поставити місто на грані колапсу і викрити чимало темних справ. Але на все свій час.

Відносно КП «Трускавецьтепло» Андрій Кульчинський теж не стримався від пускання шпильок. Він згадав про борг підприємства у 6 мільйонів грн. перед «Нафтогазом», проте скромно промовчав про свою роль у доведенні підприємства до банкрутства. Детальніше про це в одному з інтерв’ю на «Трускавецькому віснику» розповідав колишній очільник КП «Трускавецьтепло» Руслан Крамар (дивись тут).

Третьою шпилькою, яку пустив під час виконкому мер, був закид «Дрогобицькому водоканалу», що той свідомо в скрутний час сильних опадів середини серпня, коли озеро було скаламучене і воду з нього брати було неможливо, зменшив обсяги подачі води на Трускавець. «Подавалося 11 тисяч кубів води в день при потребі 13-14», – зазначив Андрій Богданович, пояснивши, що в місті високий сезон, багато відпочивальників і кількість споживання води досить висока. Він як мер прийняв правильне рішення частково обмежити подачу води для населення, щоб врятувати курорт від колапсу. Бо що би було, якби готелі та санаторії залишилися без води? Втім, у чотирьох великих санаторно-оздоровчих закладах, розташованих в гористих частинах міста, невеликі проблеми все ж були, зазначив голова, озвучивши назви цих закладів.

А далі виконком проходив традиційно мляво. Начальник відділу містобудування та архітектури (заступник начальника УМАтаЗ) ТМР Зеновій Кушнір доповів питання «Про надання дозволу на проведення благоустрою та обслуговування прилеглої території до земельної ділянки по вул. С. Бандери, 6». Мова про багатоповерхівку, котра зводиться поруч з Народним домом. Проект названо хорошим, з парадного входу будуть фонтанчики, а заїзд буде з вул. Бориславської. Там, де колись ставили свої машини депутати міськради при приїзді на сесію, буде паркінг для цього будинку.

Виконком 9 голосами «за» надав дозвіл на проведення вуличної торгівлі переселенцю з Донбасу, котрий з дружиною гачкують іграшки (hand made). Міський голова утримався, проте рішення все ж пройшло. Так що на бульварі Юрія Дрогобича стоятиме ще одна ятка.

Також було розглянуто питання організації викладання предмету “Захист Вітчизни” та військово-патріотичного виховання молоді у навчальних закладах Трускавця на 2019-2020 навчальний рік. Це ініціатива військового комісара Дрогобицько-Бориславського ОРВК Миколи Лисака. На викладання цього предмету буде виділено не менше 140 годин, зазначив доповідач, заступник начальника відділу освіти ТМР Руслан Гуняк.

Перед розглядом «закритих» для преси питань, які стосуються дітей, виконком прийняв рішення «Про створення комісії з питань формування пропозицій щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа». Доповідала питання начальниця управління праці та соціального захисту населення ТМР Віра Ільницька.

Володимир Ключак

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