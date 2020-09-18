Хай буде чистота!

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«Зроби свій дім чистим!». Таку акцію, приурочену до Всесвітнього Дня прибирання, який відзначається щорічно в третю суботу вересня, провели сьогодні в Трускавецькому міському центрі соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді. Для 37 сімей, які перебувають під соціальним супроводом в 2020 році та сімей загиблих воїнів АТО, надано набори засобів гігієни.

«Підтримка соціально незахищених сімей, багатодітних сімей, сімей наших захисників, інших категорій громадян, які потребують нашої допомоги – це один з наших пріоритетів. Місто має підтримувати захисників, має підтримувати незахищених громадян. Сьогодні ми проводимо акцію з надання допомоги засобами гігієни, миючими засобами, які знадобляться в кожному господарстві. Прикметно, що це робиться напередодні World Cleanup Day, і Трускавець, який завжди є чистим та комфортним містом, стане ще чистішим. Нехай чистота буде в наших домівках, на подвір`ях, в душах і помислах!» – зазначив під час спілкування з підопічними ТМЦСССДМ міський голова Андрій Кульчинський.

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