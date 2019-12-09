Хлопець з Трускавця віддав знайдені гроші

09.12.2019 | Filed under: Новини

Учень 7-А класу СЗШ № 1 м. Трускавця Роман Дурнота, перебуваючи на екскурсії, знайшов банківську картку і велику суму грошей. Хлопець не полакомився на чуже, а звернувся до вчителя, і власниця отримала свої загублені гроші та картку.

За такий порядний вчинок Романа Дурноту нагороджено грамотою під час ранкового молебня в СЗШ №1 9 грудня. Грамоту вручив отець Володимир Бондарчук. А вдячна жінка, котра загубила гроші, подарувала сумлінному учневі книгу.

Адміністрація школи висловила вдячність батькам Романа п. Василю та п. Ірині за добре християнське виховання сина.

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