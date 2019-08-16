Храмове свято в трускавецькому костелі

/Фоторепортаж з відпусту (храмового свята) в римсько-католицькій парафії Внебовзяття Найсвятішої Діви Марії у м. Трускавці (15 серпня 2019 р.)/
Фото Олександри Возняк
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Tags: духовність
/Фоторепортаж з відпусту (храмового свята) в римсько-католицькій парафії Внебовзяття Найсвятішої Діви Марії у м. Трускавці (15 серпня 2019 р.)/
Фото Олександри Возняк
Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Козацька слобода «Раковець» у с. Воля Якубова Дрогобицького району запрошує на риболовлю коропа, карася, лина, білого амура, товстолобика. Можливе приготування страв з риби на замовлення. Бар працює з 9 до 21 години щоденно. Телефон для довідок +38-067-657-22-24. Доїзд через Дрогобич-Рихтичі-Добрівляни. (Переглядів 27 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеFight Party в Трускавці (0)УРБАН-бібліотека запрошує на два […]
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