Храмове свято в трускавецькому костелі

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/Фоторепортаж з відпусту (храмового свята) в римсько-католицькій парафії Внебовзяття Найсвятішої Діви Марії у м. Трускавці (15 серпня 2019 р.)/

Фото Олександри Возняк

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