Крикунів на обговорення важливої теми не запросять – меседжі Андрія Кульчинського

17.02.2020 | Filed under: Публікації

17 лютого щотижневу апаратну нараду у Трускавецькій міській раді міський голова Андрій Кульчинський розпочав із чітких посилів щодо теми зміни власників Товариства з обмеженою відповідальністю «Трускавецькі лікувальні води». Подаємо пряму мову міського голови.

«Ситуацію навколо лікувальних родовищ Трускавця накручують штучно. Спекуляцією є накручувати тему з приводу зміни власника, адже мова йде не про комунальне чи державне майно, а про приватну власність. Але це той варіант, коли на злодію шапка горить. Кілька років ці люди ставили палки в колеса, через суди зупиняли дію рішення сесії по спільному підприємстві з ТОВ «Трускавецькі лікувальні води», а тепер ті ж особи звинувачують міську раду у пасивності. Тому їхні слова – це, м’яко кажучи, брехня.

Наша позиція, позиція міської ради, а не лише моя особиста, є такою – першочерговим завданням є збереження родовищ, належна експлуатація всієї гідромінеральної бази, в тому числі збереження та реставрація центрального бювету. Тобто всі ті умови, які дозволяють зберегти і розвинути курорт, не більше.

Входити в міжкорпоративні конфлікти, у конфлікти між приватними санаторіями та власником приватного бювету – це порушення закону, перешкоджання економічній діяльності одних підприємств на користь інших. Відносини між суб’єктами господарювання – це питання договірних умов та економічно обґрунтованих цін. І в цей тариф (ціна за мінводи) мають входити всі заходи по збереженню гідромінеральної бази Трускавця. Інакше й бути не може.

Наша складова в цьому питанні – це складова безпеки курорту, а не відносини між різними господарюючими структурами. Намагання окремих політиканів перевести питання з площини економічної, господарської в площину політичну, площину піару для себе та своїх маргінальних сил є зрозумілими. Бо в чому ж їм ще звинуватити мера, як не в тій штучній ситуації, яку самі створили? Більше їм нема до чого придертися.

В найближчий час відбудеться наша зустріч з новими власниками «Трускавецьких лікувальних вод». Потрібно почути їхнє бачення розвитку та обов’язково розповісти про наше бачення. І тут є два варіанти – або вони не робитимуть рішучих кроків, як не робив ПрАТ «Трускавецькурорт», і тоді ситуація залишатиметься такою ж, або будуть робити. І тоді, в другому випадку, відповідно будуть зміни не лише в ТОВ «ТЛВ», але і в місті.

Наскільки перспективним буде питання створення спільного підприємства, теж буде обговорено на нашій зустрічі. Як на мене, такий сценарій був би для міста цікавим. Я стояв на тій позиції з 2015 року, і ми зробили ряд кроків. Якби не палки в колеса, які пхали ті, хто зараз раптом змінили свою думку, то ситуація була б дещо іншою.

Жодної катастрофи не сталося, один приватний власник змінив іншого. Пройшло вже півмісяця після зміни власників ТОВ «ТЛВ», і що? Бювет закритий? Хтось перестав отримувати зарплату? Санаторії перестали отримувати «Нафтусю»? Нічого такого не відбулося. Просто хтось хоче істерії, хоче показати себе великим знавцем, захисником чи політиком. Це абсолютно не громадянська і непатріотична позиція, і такі дії шкодять Трускавцю та його іміджу.

Є речі, які потрібно обговорити у колі фахівців та причетних зацікавлених осіб – власників гідромінеральної бази, керівників санаторно-курортних закладів, представників обраної громадою влади міста. Без виходу до мікрофонів тих, хто хоче себе розпіарити, показати, що дбає про інтереси міста, а сам пропустив 80% сесій, або ж компетентний «у всьому», а насправді не розуміється ні в чому.

Тому таке обговорення в місті відбудеться, але без так званих «громадських активістів», котрі взагалі не розуміють що в місті відбувається в плані гідромінеральної бази. Це має бути розмова з власниками ТОВ «ТЛВ» та власниками санаторіїв, які користуються лікувальними водами і платять за них. А не за участі тих, хто торгує на вулиці з яток…», – сказав міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

За матеріалами пресслужби Трускавецької міської ради

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо юних футболістів
    31.01.2020 | 13:57

    Футбольна школа «КМС» (м. Трускавець) проводить відбір хлопців 2009-2010 р.н. в секцію футболу. Контактний телефон:  096-064-71-97 (тренер Володимир Смола). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеОголошується набір дітей для занять футболом (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Футбольна школа «КМС» поповнилася 12 юними футболістами (0)Трускавчан запрошують на Майдан Незалежності на перегляди футбольних матчів (0)

  • Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку
    28.01.2020 | 16:00

    Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку підприємців. Конт. тел. 067-67-27-641. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо спільно відзначити День Соборності України (0)Шукаю роботу з прибирання приватних будинків (0)В музеї міста-курорту відкриють виставку про кримськотатарську спадщину (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви