Крикунів на обговорення важливої теми не запросять – меседжі Андрія Кульчинського

0 SHARES Share Tweet

17 лютого щотижневу апаратну нараду у Трускавецькій міській раді міський голова Андрій Кульчинський розпочав із чітких посилів щодо теми зміни власників Товариства з обмеженою відповідальністю «Трускавецькі лікувальні води». Подаємо пряму мову міського голови.

«Ситуацію навколо лікувальних родовищ Трускавця накручують штучно. Спекуляцією є накручувати тему з приводу зміни власника, адже мова йде не про комунальне чи державне майно, а про приватну власність. Але це той варіант, коли на злодію шапка горить. Кілька років ці люди ставили палки в колеса, через суди зупиняли дію рішення сесії по спільному підприємстві з ТОВ «Трускавецькі лікувальні води», а тепер ті ж особи звинувачують міську раду у пасивності. Тому їхні слова – це, м’яко кажучи, брехня.

Наша позиція, позиція міської ради, а не лише моя особиста, є такою – першочерговим завданням є збереження родовищ, належна експлуатація всієї гідромінеральної бази, в тому числі збереження та реставрація центрального бювету. Тобто всі ті умови, які дозволяють зберегти і розвинути курорт, не більше.

Входити в міжкорпоративні конфлікти, у конфлікти між приватними санаторіями та власником приватного бювету – це порушення закону, перешкоджання економічній діяльності одних підприємств на користь інших. Відносини між суб’єктами господарювання – це питання договірних умов та економічно обґрунтованих цін. І в цей тариф (ціна за мінводи) мають входити всі заходи по збереженню гідромінеральної бази Трускавця. Інакше й бути не може.

Наша складова в цьому питанні – це складова безпеки курорту, а не відносини між різними господарюючими структурами. Намагання окремих політиканів перевести питання з площини економічної, господарської в площину політичну, площину піару для себе та своїх маргінальних сил є зрозумілими. Бо в чому ж їм ще звинуватити мера, як не в тій штучній ситуації, яку самі створили? Більше їм нема до чого придертися.

В найближчий час відбудеться наша зустріч з новими власниками «Трускавецьких лікувальних вод». Потрібно почути їхнє бачення розвитку та обов’язково розповісти про наше бачення. І тут є два варіанти – або вони не робитимуть рішучих кроків, як не робив ПрАТ «Трускавецькурорт», і тоді ситуація залишатиметься такою ж, або будуть робити. І тоді, в другому випадку, відповідно будуть зміни не лише в ТОВ «ТЛВ», але і в місті.

Наскільки перспективним буде питання створення спільного підприємства, теж буде обговорено на нашій зустрічі. Як на мене, такий сценарій був би для міста цікавим. Я стояв на тій позиції з 2015 року, і ми зробили ряд кроків. Якби не палки в колеса, які пхали ті, хто зараз раптом змінили свою думку, то ситуація була б дещо іншою.

Жодної катастрофи не сталося, один приватний власник змінив іншого. Пройшло вже півмісяця після зміни власників ТОВ «ТЛВ», і що? Бювет закритий? Хтось перестав отримувати зарплату? Санаторії перестали отримувати «Нафтусю»? Нічого такого не відбулося. Просто хтось хоче істерії, хоче показати себе великим знавцем, захисником чи політиком. Це абсолютно не громадянська і непатріотична позиція, і такі дії шкодять Трускавцю та його іміджу.

Є речі, які потрібно обговорити у колі фахівців та причетних зацікавлених осіб – власників гідромінеральної бази, керівників санаторно-курортних закладів, представників обраної громадою влади міста. Без виходу до мікрофонів тих, хто хоче себе розпіарити, показати, що дбає про інтереси міста, а сам пропустив 80% сесій, або ж компетентний «у всьому», а насправді не розуміється ні в чому.

Тому таке обговорення в місті відбудеться, але без так званих «громадських активістів», котрі взагалі не розуміють що в місті відбувається в плані гідромінеральної бази. Це має бути розмова з власниками ТОВ «ТЛВ» та власниками санаторіїв, які користуються лікувальними водами і платять за них. А не за участі тих, хто торгує на вулиці з яток…», – сказав міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

За матеріалами пресслужби Трускавецької міської ради

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)