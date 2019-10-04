Куди вкладає гроші Славська громада

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Згідно з даними Міністерства розвитку громад та територій, Славська ОТГ має найбільший реверс надходжень у Львівській області. Сумарно у 2019 році її доходи заплановані у сумі понад 145 млн.грн. А бюджет розвитку становить 4,75 млн. грн.

Традиційно великі капітальні витрати громад пов’язані із ремонтом та будівництвом інфраструктурних об’єктів. А оскільки Славська громада є такою, що стрімко нарощує туристичний потенціал, то потреба у належному сервісі, соціальних та адміністративних послугах займає чільне місце.

Найбільш відвідуваний центр отримання послуг – Славську селищну раду – ремонтують на 1,5 млн. грн., адже на першому поверсі готуються до відкриття Центру надання адміністративних послуг. Для ЦНАПу вже придбали за 400 тис грн станцію для виготовлення біометричних паспортів, що дозволить не лише наблизити послугу до людей, а й додатково наповнювати бюджет громади.

За 1,45 млн грн придбали приміщення в с. Либохора, у якому планують розмістити дитячий садочок. А на території існуючих садочків у Славську та селах Ялинкувате, Хащованя і Решітка встановили нові дитячі майданчики на суму 198,0 тис грн. Ще майже 2,2 млн грн витратили на капітальні ремонти в школах громади. Для музичної школи придбали інструменти.

Будівництво спортивного майданчика в с. Волосянка впродовж 2018-2019 років обійшлося у 1,5 млн грн із власного бюджету.

На подолання бездоріжжя гірських територій по два млн грн спрямували на поточні ремонти автомобільних доріг Славсько – Вигода та Тухля – Либохора. А на капітальний ремонт доріг комунального значення скерували ще майже 1,6 млн грн.

Впродовж 2019 року у центральній садибі роблять реконструкцію інфраструктури на 5 млн грн: будують підпірну стінку, пішохідні доріжки, облаштовують автобусні зупинки, встановили три нові системи відеоспостереження. Ще 1,5 млн грн власних коштів вклали у реалізацію проектів вуличного освітлення.

У сферу медицини також спрямували значні кошти: здійснюється капітальний ремонт приміщення стаціонару КНП «Славська міська лікарня», лікарської амбулаторії на 398,0 тис грн, в межах співфінансування ще 403,9 тис зі селищного бюджету спрямовано на будівництво амбулаторії монопрактики сімейної медицини в с. Волосянка.

Майже у 200 тис обійшовся капітальний ремонт покрівлі Народного дому в с. Нижня Рожанка. За 200 тис грн придбали сцену для проведення культурно-масових заходів у громаді.

Велику частину становлять витрати, пов’язані із розвитком туристичного потенціалу. Адже нещодавно розпочалися роботи з реалізації проекту “Велокарпатія”, у який сім млн грн вкладає селищна рада, 2,5 млн грн – кошти міжнародної технічної допомоги (МТД) і ще 300 тис грн – із програми розвитку туризму та курортів Львівської ОДА.

У 2019 році завершили будівництво велотраси на горі Погар за 613 тис, із яких 300 тис використано із обласного бюджету.

Гордістю громади є власне комунальне господарство, на потреби якого придбали автомобіль Mitsubishi L-200.

Дарія Зубрицька

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