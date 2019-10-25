На Сколівщині збудують найдовший міст у Західній Україні

25.10.2019 | Filed under: Новини

Як інформує пресслужба Львівської ОДА, на Львівщині триває ремонт мостових переходів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення.

Відтак, розпочато капітальний ремонт мостового переходу на ділянці км 12+730 – км 12+870 автомобільної дороги О140406 Східниця-Верхнє Синьовидне у с. Крушельниця Сколівського району.

«Сьогодні оглядали проведення підготовчих земляних робіт найдовшого у Західній Україні мосту на дорогах загального користування місцевого значення, що у с. Крушельниця на Сколівщині. Перехід вартістю 65 млн гривень збудують до кінця 2020 року», – наголосив директор департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА Роман Кокотайло.

Роботи виконуються ТОВ “Онур Конструкціон Інтернешнл” за рахунок коштів державного дорожнього фонду.

Цього року планується проведення підготовчих робіт, влаштування земляного полотна, берегоукріплюючі роботи на лівобережній дамбі та сполучення моста із насипом підходів.

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